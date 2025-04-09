В Москве прошли соревнования среди спортивных балетов на льду «Кубок московского спорта – этап «Весенний»

30 марта в многофункциональном спортивном комплексе «НАВКА-АРЕНА» прошёл второй «Весенний» этап соревнований среди спортивных балетов на льду «Кубок московского спорта». Эти спортивно-театральные состязания уже стали традиционными, и проводятся каждый год – участники соревнуются в двух этапах и в финале. Организатором мероприятия является Любительская спортивная лига при поддержке Федерации фигурного катания города Москвы и Департамента спорта города Москвы.

Во втором этапе Кубка команды представляли свои художественно-театральные номера на темы «Революция», «Каскад», «Сопротивление». Более шестисот участников от 5 до 50 лет, представляющие 36 коллективов, продемонстрировали интересные композиции, в которых сочетались высокий уровень сложности спортивных элементов, хореография и драматургия. Мероприятие посетили более 2000 зрителей.

Фото © Евгения Кушнова