Лучшее европейское кино весной!

Фестиваль Европейского кино пройдет онлайн с 2 марта по 2 апреля 2021 года в мультимедийном сервисе Okko. Он организован Представительством Европейского Союза в России при поддержке посольств и культурных центров стран, входящих в ЕС. Это масштабное мероприятие — возможность познакомиться с лучшими фильмами, снятыми в Европе за последние несколько лет.

Любители кино во всех регионах России увидят 27 картин: каждая страна Европейского Союза представлена в программе своим фильмом. Все киноленты получили восторженные отзывы критиков и были отмечены престижными наградами, включая номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

С первого дня Фестиваля зрители получат доступ сразу к 19-ти фильмам. Среди них 15 фильмов, которые можно смотреть по 2 апреля включительно: драма «Письма из Антарктиды» (Болгария), комедия «Клоун навсегда» (Дания), драма «Обычное место» (Италия), триллер «Правосудие точка нет» (Люксембург), мелодрама «Хомо Новус» (Латвия), драма «Адвокат» (Литва), детектив с элементами ужаса «Плакучий дом в Кале» (Мальта), приключенческий фильм «Клуб уродливых детей» (Нидерланды), драма «Последняя ванна» (Португалия), комедия «Как можно дальше отсюда» (Польша), драма с элементами комедии «Конституция Республики Хорватии» (Хорватия), комедия «Король Атлантиды» (Швеция), драма «Мо» (Румыния), триллер «Амнистия» (Словакия) и комедия «В погоне за единорогами» (Эстония).

В стартовом списке кинофестиваля есть еще 4 картины, доступ к которым будет ограничен определенным периодом времени. Так, драму «Штраф» (Греция) можно будет посмотреть со 2 по 16 марта, драму «Остров безумия» (Ирландия) — со 2 по 9 марта. А показ триллера «Зал ожидания» (Кипр) и приключенческого фильма «Девочки» (Испания) продлится со 2 по 6 марта.

Помимо этого, в программе Фестиваля есть фильмы с 24- и 48-часовым лимитом на просмотр. Доступ к ним будет открываться по субботам:

Все фильмы Фестиваля будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами и будут доступны для пользователей Okko в подписках «Лайт», «Оптимум» и «Премиум» в приложениях мультимедийного сервиса Okko в iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.

У зрителей кинофестиваля будет возможность не только познакомиться с лучшими образцами современного киноискусства Единой Европы, но и пообщаться с создателями картин.

Запланирована целая серия онлайн-встреч: две состоятся на базе специального сервиса платформы Okko — «Премьера», а остальные пройдут на платформе ZOOM.

В частности, в день старта Фестиваля, 2 марта в 20:00 на сайте premiere.okko.tv создатели фильма «Король Атлантиды» (Швеция) – продюсер и сценарист Симон Сеттергрен и режиссер Сони Йергенсен – представят зрителям свою работу. В прямом эфире Симон расскажет о том, как личная история о родственнике с шизофренией подтолкнула на написание сценария, а также как работать с темой ментального здоровья в жанре драмы-комедии. Сони же поделится со зрителями премьерного показа опытом работы в паре с другим режиссером Мариной Нюстрём. Во время live-трансляции зрители смогут общаться во время просмотра и обмениваться комментариями в чате, отправлять виртуальные анимированные эмоции и задавать вопросы гостям.

В рамках кинофестиваля также пройдут дискуссии, к участию в которых приглашены режиссеры картин, представленных в программе, а также российские кинокритики. 10 марта спикеры обсудят тему «женского начала» в кино. Речь пойдет о специфике художественного видения женщин, создающих фильмы, и о том, какую поддержку они получают в процессе работы. А 24 марта эксперты поделятся своими соображениями относительно того, какие истории станут наиболее актуальными в фильмах ближайшего будущего.

Дополнительная информация о фильмах представлена на официальном сайте Фестиваля – https://eufilmfest.ru/

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