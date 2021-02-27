14-й Фестиваль ирландского кино в России объявил свою программу

С 17 и по 28 марта 2021 года в Москве и Санкт-Петербурге КАРО.Арт. представит собрание лучших ирландских фильмов года.

Показы фестиваля состоятся в Москве (киноцентр «Октябрь») и Санкт-Петербурге (КАРО 9 Варшавский Экспресс). Фильмы программы будут посвящены отношениям людей, взаимопониманию и любви – всему, что помогло пережить непростой 2020 год. Необычайная история искренней дружбы в яркой и доброй сказке станет первой ласточкой весны. Долгожданный анимационный фильм «Легенда о волках» от студии Cartoon Saloon откроет фестиваль 17 марта в 20:00. Ошеломляющие 100% рейтинга зрителей и 99% рейтинга критиков на авторитетном сайте Rotten Tomatoes, 92 строчка в Топ-250 лучших фильмов на портале «Кинопоиск», номинация на «Золотой Глобус» – лишь некоторые из поводов увидеть чудесный новый мультфильм на большом экране премьерного зала киноцентра «Октябрь».

Традиционный ирландский юмор по-прежнему остается одной из самых выразительных черт мартовского смотра. Сборник комедийных короткометражек расскажет о жизни самых разных персонажей: мечтающем о счастье бармене, амбициозной помощнице пилота, жителе маленького городка в Ирландии, операторе колл-центра, и даже об алгоритме! Важным дополнением к игровым фильмам станет актуальная документальная короткометражка «Как влюбиться во время пандемии», номинированная на множество премий. Документальная линия продолжится эксцентричным портретом современного ирландского художника Шона Хиллена в фильме «Завтра суббота». О трогательных и полных комедийных коллизий взаимоотношениях дяди-миллениала и его младшего племянника расскажет роуд-муви «Дяди тоже люди». Дуэт звёзд Голливуда Эмили Блант («Дьявол носит Прада») и Джейми Дорнана («50 оттенков серого») можно будет увидеть в комедии «Дикая парочка», которую критики издания Indie Wire отметили за свежесть творческого решения: «Нельзя придумать большей карикатуры на ирландскую культуру, даже если бы ее писали эльфы, а режиссером была бы пинта Гиннеса». Дух бунтарского взросления и ирландского самосознания отразится в фильме закрытия фестиваля «Пацаны» с Дином-Чарльзом Чапманом («Игра Престолов») и Аней Тейлор-Джой («Ход королевы») в главных ролях.

Серьезные драматические картины также нашли своё место в программе 14-ого Фестиваля ирландского кино. Глубокие травмы и сложности взаимоотношений внутри семьи раскроются в напряженной атмосфере и превосходном визуальном воплощении фильмов «Из огня да в полымя» и «Роуз играет Джули». Поклонники сериала «Половое воспитание» будут рады увидеть его главную героиню, актрису Эмму Маккей в таинственной и мрачной картине «Холодное озеро», которая расскажет о том, как сложно хранить страшные секреты, особенно если они не твои. Криминальная драма «За чертой закона» — первый полнометражный фильм режиссера Пэдди Слэттери, у которого за плечами 10 лет успешных короткометражных фильмов и номинация на IFTA. Раскрывая историю двух братьев, оказавшихся по разные стороны закона, Пэдди проливает свет на состояние ирландского общества, погрязшего в замолчанных грехах. Фильм «Стойкая броня» впечатлит зрителей, влюбленных в жесткие драмы в духе «Острых козырьков» и «Банд Нью-Йорка», где лояльность делу и семье может стоить рек пролитой крови.

Мероприятия 14-ого Фестиваля ирландского кино в рамках IRISH WEEK 2021 пройдут при поддержке Посольства Ирландии, Irish Film Institute, Screen Ireland, фонда «Вереск», ирландского клуба IRISH CLUB и бренда Bushmills.

Подробная программа и билеты на сайте фестиваля – http://irishweek.ru/

украли