В Москве завершаются съемки третьего сезона сериала «Детектив на все руки». В новых сериях противостояние между двумя соперницами станет еще острее.

Напомним, что главный герой – следователь Виктор Селиванов (актер Алексей Морозов) после ничего для него не значащей случайной любовной связи с бывшей одноклассницей Вероникой (Юлия Проскурякова) попадает в любовный треугольник. Вероника вовсе не намерена отступать, и делает все возможное, чтобы увести Виктора из семьи. Его жена Наташа (Дарья Калмыкова) узнает об их связи, и их брак находится на грани развода. При этом супруги вынуждены, как и прежде, вместе вести дела и совместно расследовать преступления. Страсти все больше накаляются, напряжение растет… Как герои выйдут из сложившейся ситуации и кто из женщин останется с Виктором? Узнаем в продолжении сериала – 4 новые серии выйдут на экраны в следующем году.

Также в ролях можно будет увидеть Владимира Бутенко и Олега Назарова. А на смену режиссеру Гузэли Киреевой придет Петр Степин. Для некоторых из актеров это уже не первая встреча с ним на съемочной площадке.

- С Петром мы работали ещё в 2013-м году. Он был режиссёром фильма «Тили тили тесто», в котором я сыграла главную роль. Поэтому было интересно и волнительно снова поработать вместе, - говорит Юлия Проскурякова.

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