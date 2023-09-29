Веб-сериал снимали в московских школах. Главную роль учительницы исполнила Алена Белева – призер конкурса «Педагоги года Москвы» в номинации «Сердце отдаю детям». Сериал создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). О тонкостях воспитания трудных подростков — в новом сериале на видеосервисе YAPPY.

«Зумеры» стали не только первым сериалом в Yappy, но и первым веб-сериалом, снятым в Продюсерском центре «ВГИК-Дебют», а также новым опытом для кинопродюсера Фёдора Попова. Съёмки сериала проходили в московских школах, его главные герои – «трудные» девятиклассники в исполнении популярных молодых актеров и блогеров.

Данила Овчаров, генеральный директор Yappy:

«Работа с командой “ВГИК-Дебют” над запуском “Зумеров” в Yappy полностью отвечает миссии нашей платформы — с одной стороны, помогать пользователям открывать новый контент в формате вертикальных видео, с другой стороны, дать возможность креативным молодым ребятам реализовать свой творческий потенциал, “умножить” свой талант: в этом случае и в качестве актеров, и в качестве авторов сериала».

«Зумеры» – это 32 серии по 1 минуте каждая, всего 4 сезона по 8 серий. Герои сериала – молодая учительница-практикантка и её ученики-девятиклассники. Выпускница педагогического вуза всеми возможными способами ищет подход к молодым людям, которые, несмотря на то, что все еще находятся в эпицентре подросткового возраста, уже должны задуматься над тем, кем станут во взрослой жизни. Зумеры испытывают первые серьезные чувства, принимают судьбоносные решения, стремятся заявить о себе миру, прощупать свои возможности и увидеть перспективы…

В проекте заняты молодые актеры и блогеры: Олег Чугунов, Виталий Андреев, Ваша Маруся, Алия Еникеева, Сеня Бардаш, Саша Алексеев, Владимир Урм, Николай Гасымов, Елизавета Евсеева.

Главную роль учительницы исполнила Алена Белева – призер конкурса «Педагоги года Москвы» в номинации «Сердце отдаю детям»:

«Проект ценен для меня в первую очередь приобретением нового опыта. В силу профессиональной деятельности мне приходится играть на сцене и часто сниматься. А вот играть в кадре — это точно что-то новое! Во-первых, было очень здорово оказаться на настоящей съемочной площадке и познакомиться с командой, а еще увидеть, как же это все происходит за кадром. Мне кажется, каждый зритель мечтает попасть в «закулисье». Конечно, не могу сказать, что не было волнения, и все давалось легко. Я же все-таки непрофессиональная актриса, а здесь сразу главная роль. Сначала было ничего не понятно, но безумно интересно. Когда в первый раз вышла на площадку была в диком стрессе. Затем вошла во вкус, и уже грущу, что всё закончилось. По-моему, проект у нас получился замечательный и, главное, очень нужный. Он важен для детей и подростков, для родителей и всех, кто имеет отношение к образовательному процессу, ведь напоминает о том, что каждый человек – личность. Главное – научиться видеть и ценить ту неповторимую индивидуальность, которая отличает нас всех друг от друга».

Режиссер веб-сериала – Даниэл Ким, автор клипов Gayazov Brothers, Вани Дмитриенко и Хабиба, Рамиля и других ультрамодных исполнителей.

Даниэл Ким, режиссёр:

«Формат проекта стал своеобразным вызовом для меня. На кинорынке создание полноценной истории с развитием и арками героев, неким катарсисом, да ещё и разделённой на короткие фрагменты – вещь пока ещё очень экзотичная. Но реальность диктует свои условия, и мне было интересно попробовать себя в качестве первооткрывателя подобного формата. Работая в рамках, которые неожиданно возникали на каждом шагу, мы с командой сумели получить исключительно позитивный опыт».

Над сценарием «Зумеров» работали Серафим Чихладзе, автор короткометражных фильмов «Долгая жизнь стукача» и «Мой друг зомби», дипломант российского этапа 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, и Степан Савинский, который выступил и в качестве продюсера.

В команду веб-сериала также вошли: оператор Альфред Марванов и продюсер Саша Линт.

Генеральный продюсер проекта – Фёдор Попов.

Саша Линт, продюсер:

«Зумеры» - абсолютно экспериментальны. Замечательно, что сегодня у нас открыты широкие возможности для дебютов не только режиссерам, но и сценаристам, и продюсерам. Большая часть группы — это студенты и выпускники ВГИКа. Не побоюсь сказать, что мои однокурсники с разных факультетов - будущие профессионалы киноиндустрии, её будущее. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться на каждом этапе производства, вся команда трудилась, верила в проект и его востребованность. «Быть или не быть» таким форматам нам подскажет только зритель, ведь показатели по просмотрам и охватам мы будем подводить уже в этом году на платформе Yappy».

Фото – Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

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