«Мамина Дочь» рассказала о первом настоящем празднике с мамой – певицей Славой

Этот Новый год (2021 – прим. ред.) Александра Сланевская (Морозова) решила отмечать у себя дома с самыми близкими друзьями. При чем, как рассказывает певица, – «все произошло спонтанно, я даже дом украсила только неделю назад. Мне кажется, правильно встречать приходящий год дома, и я, наверное, даже буду читать какие-то секреты, чтобы 2021 был удачный, так как 2020 выдался действительно тяжелым…

Для меня всегда очень важно было встречать Новый год с мамой, а у неё часто в 00:15 работа и, помню, мы сидели в гримерке и смотрели на компьютере поздравление Путина, которое было с опозданием. Все уже встретили Новый год, а мы только собирались. По крикам было слышно, что куранты уже пробили, а у нас их еще не было. Поэтому хоть какой-то плюс, что у мамы, как и у других артистов, в этом году очень мало концертов. Зато она будет рядом».

украли