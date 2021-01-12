Участники группы «Не говори маме» рассказали о своих традициях в Новый год

Даниил Данилевский:

– Из новогодних традиций мы почему-то всегда наряжаем ёлку именно в предпоследний четверг в году. Но, наверное, я больше за обычные, красивые, маленькие, семейные традиции, – и оливье с селедкой под шубой к ним тоже относятся! В этот Новый год я, к счастью, буду среди самых дорогих мне людей. Рядом с нашим домом есть озеро, которое, если не растает, будет нашим катком (коньки – основная часть новогоднего дресс-кода), после чего мы поедем в частный дом к подруге и пробудем там до утра. Всем огненного праздника!

Nik:

– У меня главная традиция на Новый год – написать желание на листке бумаги, сжечь, кинуть в шампанское и выпить. Но я очень хочу, чтобы люди знали и верили в то, что магия существует. В такие моменты праздника она летает повсюду, не бойтесь мечтать, фантазировать, загадывать и все обязательно сбудется, главное, верить. Ещё у меня особое внимание к подаркам для близких всегда. Мне важно сделать сюрприз-пасхалку, которая будет как-то отражать характер получателя. Наша группа, кстати, тоже очень трепетно относится к подаркам. Например, мы сами выразили инициативу что-то подарить подписчицам, поэтому разыгрываем подарки от бренда нижнего женского белья «Эстель Адони» на страничке нашей группы в Instagram.

Влад Курасов:

– Прежде всего, в этом году я отмечаю Новый год дома, в Киеве. Сказать честно, я даже не помню, когда в последний раз оставался дома в этот праздник, всегда куда-то улетал с компанией, иногда сам, или работал, но всегда в других городах. Пару лет назад я праздновал в Барселоне и так вышло, что мы потерялись в клубе с друзьями и в итоге бой курантов я встречал с незнакомыми людьми. Кстати, после этого мы стали хорошими приятелями.

украли