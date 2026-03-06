Маргарита — самый вдохновляющий женский образ в русской классике

8 марта по всему миру отмечается Международный женский день. По случаю праздника книжный сервис Литрес, «Ростелеком» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» опросили пользователей и узнали, вдохновляются ли они женскими образами из русской классической литературы и какими именно. В целом абсолютное большинство респондентов (76% как среди мужчин, так и среди женщин) встречали в отечественной классике героинь, которые вызывали восхищение. Однако типаж женщины-вдохновительницы разнится в зависимости от гендера респондентов. Мужчины самым вдохновляющим назвали образ женщины-подруги/спутницы (36%) — архетипа, отличающегося творческой энергией, верой в партнёра и способностью создавать для него атмосферу поддержки. Женщины же назвали своим вдохновляющим идеалом тип деятельной бунтарки (32%), которой свойственна яркая индивидуальность, независимость и уверенность в себе.

Два этих архетипа соединились в героине, чей образ и мужчины (31%), и женщины (40%) считают самым вдохновляющим в русской классике — в булгаковской Маргарите. В выборе второго места мнения мужской и женской части респондентов также совпали — его заняла Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, набрав 18% и 27% соответственно. Третьей в рейтинге самых вдохновляющих героинь русской классики у мужчин оказалась Сонечка Мармеладова (13%) из «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского, у женщин — ещё одна пушкинская героиня — Маша Миронова (17%) из «Капитанской дочки».

«Международный женский день возник как праздник солидарности женщин в стремлении к свободе, праву выбирать, созидать и быть услышанными. Именно в этот день мы чествуем женскую силу — мягкую, но действенную, воспеваем достоинство, внешнюю и душевную красоту. Этими лучшими качествами вдохновлялись писатели всех времён и наделяли ими своих героинь. Книги с яркими женскими образами есть в каталогах Литрес и «Ростелекома» — мы стараемся популяризировать литературу, персонажи которой могут стать образцом для подражания, мерилом красоты и лучших душевных качеств.

Все героини, чьи образы респонденты назвали самыми вдохновляющими, отвечают ценностям праздника — они деятельны, активны, предстают настоящими субъектами действия. Маргарита, Татьяна, Сонечка — они являются главной движущей силой произведений, не боятся во имя любви бросить привычную жизнь и совершить подвиг. Как мужчин, так и женщин явно вдохновляют героини со стержнем, ярким, целостным характером и умением брать ответственность, причём порой не только за свою жизнь, но и за судьбу избранника», — комментирует результаты исследования шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Все респонденты отметили, что внутренняя красота вдохновляет их гораздо больше, чем внешняя привлекательность. В этом убеждены 74% опрошенных мужчин и 86% женщин. Чертами, которые делают женский литературный образ по-настоящему вдохновляющим, мужская часть аудитории назвала верность себе и своим идеалам (51%), душевную глубину (39%), а также независимость и свободу (27%). У женщин в топ-3 качеств вошли внутренняя сила и стойкость (60%), чувство собственного достоинства (42%) и тоже верность себе и своим идеалам (41%).

«Этот опрос ещё раз показывает, насколько русская классика остается близкой и актуальной для современных читателей. Такие качества, как сила духа, искренность и умение оставаться верными себе, высоко ценятся каждым из нас как в литературе, так и в повседневной жизни. Более половины пользователей сервиса “Ростелеком Книги” — женщины. А книги с яркими женскими образами пользуются повышенным спросом у наших читателей», — комментирует результаты исследования Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома».