73% россиян считают совместный просмотр любовных сериалов полезным для отношений

Онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно с дейтинг-приложением Twinby провели исследование зрительских привычек и выяснили, как россияне смотрят фильмы о любви в отношениях. В опросе приняли участие респонденты старше 18 лет по всей России. По результатам опроса, романтическое кино сегодня — не только развлечение, но и важный инструмент эмоциональной близости в паре. 73% респондентов считают, что совместный просмотр любовных историй полезен для отношений.

Исследование «КИОН» и Twinby показало, что самым популярным форматом просмотра остается гибридный: 46% респондентов смотрят романтическое кино то вместе с партнером, то по отдельности. При этом почти половина мужчин (49%) предпочитают совместный просмотр, тогда как среди женщин этот показатель значительно ниже — 12%. Женщины, напротив, чаще выбирают гибкий формат (58%), что может свидетельствовать о более выраженной потребности проживать эмоциональные истории индивидуально. Полностью раздельный просмотр практически не воспринимается как норма — его выбирают лишь 3% опрошенных. С возрастом гибкость формата усиливается: в группе 45–54 зафиксирована максимальная доля смешанного просмотра (55%), что может говорить о большем уважении к личным предпочтениям партнера в зрелых отношениях.

Отвечая на вопрос об идеальном кино для совместного просмотра, респонденты чаще всего выбирали легкие романтические комедии (22%). Этот показатель практически не зависит от пола и возраста, что делает жанр самым универсальным для пар. При этом второй по популярности ответ — «любые фильмы, важен сам совместный просмотр» (20%). Зрители также демонстрируют запрос на реалистичность: почти одинаковую поддержку получили фильмы о кризисах в паре (13%), истории с яркой химией (13%) и сюжеты о зрелой любви (12%). Психологические драмы набрали лишь 7%, что говорит о желании эмоционально комфортного просмотра.

Для большинства зрителей совместный просмотр — прежде всего способ уютно провести время вместе (41%). Еще 23% воспринимают его как возможность лучше понять партнера, а 19% — как форму развлечения. Мужчины чаще видят в таком просмотре формат домашнего свидания (44% против 37% у женщин). С возрастом смысл меняется: в группе 45–54 заметно растет значение взаимопонимания (39%).

73% респондентов считают, что совместный просмотр любовных историй полезен для отношений. Скепсис минимален: лишь 6% в сумме дают отрицательные ответы. Главная ценность — эмоциональное сближение (22%). Также зрители отмечают, что такие фильмы: помогают увидеть отношения со стороны — 18%; облегчают разговор о чувствах — 18%; позволяют мягко поднимать важные темы — 15%; дают примеры здоровой коммуникации — 13%. С возрастом практическая ценность просмотра только усиливается.

Наиболее ценными для просмотра в паре зрители считают реалистичные истории. Лидируют: истории-антипримеры; сюжеты про честность и открытость; личностный рост в отношениях; преодоление кризисов. При этом аудитория все чаще отвергает токсичные романтические клише. В топе нежелательных сюжетов: ревность как доказательство любви; любовь через страдание; абсолютная жертвенность; ожидание, что партнер изменится. Это указывает на устойчивый запрос на более зрелые и здоровые модели отношений.

Исследование показывает: сегодня фильмы о любви для россиян — это прежде всего способ эмоционального сближения и совместного переживания опыта. Зрители воспринимают романтическое кино не только как развлечение, но и как пространство для понимания партнера, обсуждения отношений и личной рефлексии. При этом аудитория все чаще отказывается от токсичных романтических сценариев в пользу честных, реалистичных и психологически здоровых историй — именно такие фильмы становятся наиболее ценными для совместного просмотра.