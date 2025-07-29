Марианна Абравитова: «Простаиваю свою жизнь так, чтобы она была полноценной и доставляла удовольствие»

В гостях у АртМосковии звездный психолог, писатель Марианна Абравитова. В эксклюзивном интервью поделилась секретами психологии, историей из жизни и творческими планами на будущее.

– Марианна, здравствуйте, как проходит ваше лето? Скажите, для вас летний сезон — это прежде всего отпуск или работа не прекращается даже в это время года?

– Все 4 времени года я проживаю очень насыщенно, поэтому мне не важно лето это или зима – люблю любую погоду, ведь главное, какая она в душе. У меня всегда хватает время на отдых, путешествия, друзей, театр, книги. Так что это лето прекрасно!

Сколько бы не было работы, простраиваю свою жизнь так, чтобы она была полноценной и доставляла удовольствие.

– Вас часто можно встретить на светских мероприятиях, для вас это часть работы или досуга?

– Очень выборочно посещаю светские мероприятия, хотя получаю большое количество приглашений.Не терплю пустого времяпрепровождения среди пафосных людей, я их называю « мыльные пузыри ». На самом деле, ярких, харизматичных,талантливых и умных личностей достаточно и я привержена отдавать предпочтение их обществу. Для меня это, в первую очередь, интересное общение и прекрасные эмоции.

– Как вы пришли в психологию?

– Выбор психологии был логичен для меня, я наверное родилась с этими внутренними настройками на эмпатию и помощь людям. О других путях для себя даже не думала. И так как хотелось взять от науки под названием Психология самое лучшее , то и узкая специализация Клинический психолог и специалист по НЛП естественным образом стали для меня профессией и судьбой. Именно это сочетание или симбиоз психологических направлений, на мой взгляд дают в своей целостности уникальный инструмент , можно сказать «волшебную палочку », с помощью которой можно реально творить чудеса!

– Самые интересные моменты в вашей деятельности — какие они?

– Самые лучшие моменты в моей профессиональной деятельности, это когда я вижу результат своей работы – люди, которые обратившись ко мне, изменили своё состояние, и в результате жизнь, к лучшему, это касается и избавления от тягостных мыслей и душевного состояния, страхов, ограничивающих бессознательных программ, низкой самооценки и так далее, я работаю с огромным спектром психологических проблем. Это счастье, быть нужной людям!

– Считаете ли вы, что в нынешнее время можно жить без помощи психологов?

– Сейчас такое время, когда человек может позволить себе наконец то, обратить взгляд и внутрь себя, разобраться в своих эмоциональных травмах (а они есть у всех, начиная с детства), и обратившись к специалисту, перепрограммировать себя, изменить своё существование к лучшему. Счастье, это состояние вполне достижимое и устойчивое, я помогаю людям обрести его уже более 20-и лет.

Можно конечно прожить и без психологов, но качество эмоциональной, ментальной составляющей вашей жизни будет не высоким и неуправляемым вами, а ведь гораздо интереснее понимать себя и владеть всеми настройками.

– Консультация онлайн или очная — в чем различие?

– Отличие личной консультации от онлайн формата только в удобстве и возможности общения со мной,для тех людей, кто не может прийти, находясь очень далеко, например в другом городе или стране. Конечно же на качестве работы это не отражается.

– Не планируете написать книгу по психологии?

– Идей и информации, которой хочется поделиться у меня всегда много и конечно я хочу ими делиться, книги хорошо отвечают этой потребности. Да, я планирую писать и дальше. Сейчас у меня есть две — « Как понять ребёнка» и «Я — магнит для денег».

– Ваши планы на будущее и пожелание читателям.

– Надеюсь, прожить жизнь в реализации себя и своей миссии настоящего психолога, реальная помощь людям это бесценно. Мои пожелания для всех очень просты — будьте по настоящему счастливы!