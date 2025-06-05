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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойИнтервьюТатьяна Воробьёва: «арт-маркет на Страстном бульваре открывает новые горизонты для художников»

Татьяна Воробьёва: «арт-маркет на Страстном бульваре открывает новые горизонты для художников»

editor
By editor
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татьяна-воробьева
Фото © пресс-служба Объединения «Выставочные залы Москвы»

В Москве уже третий год подряд работает летний Арт-маркет. В этот раз на Страстном бульваре. Организатором Арт-маркета, который открылся в рамках московского проекта «Лето в Москве. Все на улицу!», выступило Объединение «Выставочные залы Москвы». О том, как проходит Вернисаж и арт-маркет корреспондент АртМосковии поговорил начальником просветительско-досугового отдела Выставочных залов Москвы Татьяной Воробьевой.

– Арт-маркет открылся в рамках фестиваля «Искусство рядом», расскажите о нем!

– В первую очередь, мы ставим задачу популяризации российского современного искусства разных жанров, мы даем возможность художникам реализовать работы, в целом, выводим художников на зрителя. Это происходит на разных городских площадках: скверах, бульварах и площадях. Это прекрасная возможность представить свои работы широкой аудитории и найти новых покупателей.

– Как долго будет работать Вернисаж?

– В этом году фестиваль будет проходить 100 дней: с 1 июня по 8 сентября.

– Чем порадует москвичей и гостей столицы?

– Мы собрали замечательных художников! Москвичей порадую живописные работы, графика, декоративно-прикладное искусство и продукция народных мастеров. В рамках арт-маркета команда Объединения «Выставочные залы Москвы» разработала интерактивную программу: дни открытых дверей, лекции, мастер-классы, воркшопы и многое другое.

– Как отбираете художников?

– Все поступающие заявки направляются на рассмотрение экспертной комиссии, сформированной для отбора участников арт-маркета. Членами комиссии являются сотрудники и выставочные кураторы Объединения «Выставочные залы Москвы», имеющие богатый опыт в организации и проведении выставок. Поступило уже более 300 заявок. Отбираем лучших!

– Как долго уже этот проект существует?

– Команда Объединения «Выставочные залы Москвы» проводила арт-маркеты на Никитском бульваре в 2023 и 2024 годах.

– Какие новшества в этом сезоне?

– На Страстном бульваре есть зона мастер-классов, зона для пленэров, можно поиграть в шахматы или просто отдохнуть на удобных лежаках. Кроме того, в этом году художники располагаются в симпатичных стилизованных домиках, мы стараемся, чтобы оформление рабочих мест было на высшем уровне.

– Как можно принять участие в арт-маркете?

– Художники могут подать заявки через официальный сайт Объединения «Выставочные залы Москвы»

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