Мариэтта Цигаль-Полищук запускает свой сериал – «Метод уборщицы»!

На этой неделе зрителей канала ТВ Центр ждет премьера нового детективного сериала «Метод уборщицы» с Мариэттой Цигаль-Полищук и Станиславом Бондаренко в главных ролях, а также - финальные серии «Сельского детектива».

Первые серии «Сельского детектива» вышли в 2019-м году, и сейчас, 4 года спустя, телезрители увидят последний, 16-й сезон «Чем сердце успокоится». За это время поклонники сериала разгадали вместе с Олесей Федосеевой, героиней Олеси Фаттаховой, не один десяток запутанных преступлений, а также волнительно следили за ее любовными переживаниями и терзаниями. С кем в итоге останется Олеся – с оперативником Кузьмой или егерем Гришей? Ответ на этот вопрос, наконец, будет найден.

- Мне очень тяжело расставаться со своей героиней, признаюсь, что первый день после окончания съёмок откровенно ревела!, - вспоминает Олеся Фаттахова. - Я мысленно возвращаюсь к ней. Вспоминаю, благодарю и немного скучаю. Мы с ней очень похожи! Мне кажется, когда я впервые прочитала сценарий, я увидела себя в ней и ее в себе, а дальше мы ещё больше переплелись. Я ей подарила многое из своей жизни, а она меня научила существовать в комедии. Всю свою актерскую карьеру я думала, что я не комедийная актриса, а оказалось, очень даже комедийная! Благодаря моей героине я стала ярче реагировать, оценивать то или иное событие - неосознанно. Она меня просто влюбила в это «всегда-немножко-приподнятое-состояние»!

Актер Алексей Демидов, исполняющий роль Кузьмы, также признается, что расставание с проектом не далось ему легко. «Это был прекрасный жизненный период - каждое лето мы выезжали в Тверь, в Каблуково, и снимали несколько новых сезонов. Когда мы отсняли последние сцены, все взгрустнули. Было жаль расставаться. Буду скучать и по деревне – там очень красивые места!», - говорит актер.

Попрощаться с любимыми героями и сериалом зрители смогут в четверг, 20 апреля, в 18.25. А уже в субботу, 22 апреля, пройдет знакомство с новыми героями и новыми историями – актриса Мариэтта Цигаль-Полищук представит свой детективный «Метод уборщицы». Пару ей составит актер Станислав Бондаренко.

Героиня Мариэтты - Александра Мещерякова, психотерапевт-профайлер, кандидат наук и консультант Московского СК. По определенным причинам она возвращается в родной город Калинов и устраивается уборщицей - по иронии судьбы, в отделение местного следственного комитета. Она старается забыть свою прошлую жизнь, где имела дело не со следами на полу, а со следами преступлений, жизнь, где она помогла поймать нескольких серийных убийц. Теперь Саша, вытирая пыль, вынуждена слушать версии следователей, ломающих голову над преступлениями. Молчать становится все сложнее – ведь она видит, что расследование заходит в тупик…

- Саша - эдакий интроверт, который при этом не может не сунуть всюду свой нос, если ей кажется, что она знает и понимает то, что не могут понять остальные. Она дотошлива и имеет аналитический ум, - говорит о своей героине Мариэтта. – Мне бы не хотелось много рассказывать о сериале – думаю, зрителям будет интереснее увидеть все на экране. Но хочу отметить, что детектив – сложный жанр, там очень много процедурального текста. А я еще и зануда, мне надо понять, что все это значит. И, когда накануне вечером мне присылали текст, я изучала, смотрела, искала. В этом смысле я дотошная. И, могу отметить, что к себе я тоже строга, не только к другим.

Станислав Бондаренко сыграет известного московского нейрохирурга Влада, с которым главную героиню связывают особые и близкие отношения. Это первая совместная киноработа актеров. О партнере Мариэтта отзывается с теплотой. «Я многому научилась у него за время съемок. И меня поразило его моментальное переключение с закадрового смеха и баек в работу в кадре – это потрясающе», - отмечает актриса.

Эту роль можно назвать «посвящением» актрисы в детективный жанр – ранее она не играла похожие роли. ТВЦ рад приветствовать актрису в рядах прекрасных сыщиц!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.