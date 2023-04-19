Премьера российского триллера «Кукольник» режиссера Романа Амслера в KION!

В онлайн-кинотеатре KION состоится эксклюзивная премьера российского триллера «Кукольник» режиссера Романа Амслера. Он воплотил на экране детские страшилки с заброшенными домами и злым духом, заманивающим людей в свое логово. Производством занималась Киностудия им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. В главных ролях Мария Миронова, Виталия Корниенко и Полина Ряшко. Кино о борьбе детей со злым Кукольником будет доступно подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 22 апреля.

1990-е, 13-летняя Соня вместе с мамой и младшей сестрой Аней переезжает из города в деревню. Старшей совсем не нравятся такие перемены, но они нужны для сохранения здоровья Ани. Соню сразу не принимают местные подростки, обзывают «городской» и закидывают ее скейт на территорию заброшенного дома.

Именно там по легендам живет Кукольник, ворующий детей. Когда он был ребенком, его тоже обижали и высмеивали из-за физических отличий. Мальчик нашел спасение от одиночества в театре кукол, а теперь его куклы с зеркальными глазами приманивают ребят в его дом. Под влияние мистического существа попадает Аня, и только Соня может спасти сестру.

«Кукольник» — это ретроспективная рефлексия автора на современный мир, где телефоны становятся главными друзьями детей. В фильме их заменяют куклы-приманки, классическая метафора человека. Хотя часть спецэффектов фантастического фильма нарисована на компьютере, создателям было важно показать физичность выдуманного мира: поэтому куклы сделаны из тканей и дерева, а на актеров накладывали сложный грим, и они часами вместе с хореографом придумывали паттерны движения своих персонажей. Съемки проходили в Тверской области и в Москве в 2021 году.

Роли в фильме исполнили Мария Миронова («Монастырь»), Виталия Корниенко («Ника»), Полина Ряшко, Александр Новиков («Жиза») и Артём Башенин («Последний богатырь»). Кукольника воплотил артист балета Большого театра Никита Еликаров. Композитор фильма Иван Урюпин работал на фильмах «Елки иголки» (2022) и «Большое путешествие» (2022).

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