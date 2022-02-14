Маркет вакансий в культуре в Москве  на территории знаменитого Кремля в Измайлово

15 февраля 2022 года проект «Люди в культуре» организует второй по счету в Москве маркет вакансий в сфере культуре на территории знаменитого Кремля в Измайлово.

В 12:00 в Царском зале Кремля Измайлово будут представлены стенды учреждений культуры, а также несколько зон с карьерными мастер-классами и лекциями от экспертов отрасли. У посетителей будет возможность свободно посетить и:

- записаться на собеседования в учреждения культуры Москвы, в числе которых крупные федеральные музеи и библиотеки, галереи, культурные центры и театры;

— улучшить свое резюме и повысить коммуникационные навыки при прохождении собеседований на мастер-классах от экспертов;

— развить личные контакты в отрасли культуры и креативных индустриях.

Маркет вакансий в культуре — быстрый и эффективный способ поиска места работы и стажировок для студентов и выпускников как гуманитарных профилей обучения, так и других направлений из сферы культуры.

Когда? 15 февраля 2022 г., в 11:00 (сбор) — 18:00 .

Где? г. Москва, м. Партизанская, Измайловское Шоссе, д. 73ж., Царский зал.

Вход свободный.

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