Маркет вакансий в культуре в Москве  на территории знаменитого Кремля в Измайлово

0
84

15 февраля 2022 года проект «Люди в культуре» организует второй по счету в Москве маркет вакансий в сфере культуре на территории знаменитого Кремля в Измайлово.

маркет вакансий в культуре

В 12:00 в Царском зале Кремля Измайлово будут представлены стенды учреждений культуры, а также несколько зон с карьерными мастер-классами и лекциями от экспертов отрасли.   У посетителей будет возможность свободно посетить и:

 - записаться на собеседования в учреждения культуры Москвы, в числе которых крупные федеральные музеи и библиотеки, галереи, культурные центры и театры; 

— улучшить свое резюме и повысить коммуникационные навыки при прохождении собеседований на мастер-классах от экспертов; 

— развить личные контакты в отрасли культуры и креативных индустриях.

Маркет вакансий в культуре — быстрый и эффективный способ поиска места работы и стажировок для студентов и выпускников как гуманитарных профилей обучения, так и других направлений из сферы культуры.

Когда? 15 февраля 2022 г., в 11:00 (сбор) — 18:00 .

Где? г. Москва, м. Партизанская, Измайловское Шоссе, д. 73ж., Царский зал.

Вход свободный.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяВ Петербурге Руслан Кацагаджиев выпускает спектакль про рассеянный склероз
Следующая статьяВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» — «Ледяной демон»

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя