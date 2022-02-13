Distant&Digital позволил вовлечь участников ЕАКОП в развитие IP-отрасли

7 и 8 февраля 2022 года, в Москве, в Цифровом деловом пространстве прошла международная образовательная конференция Distant&Digital, специальным информационным партнером которой стала Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). За два дня состоялось более 60 сессий и мастер-классов, участники которых обсуждали новые веяния и спорные моменты в сфере интеллектуальной собственности, представляли программные продукты и обменивались мнением о новом участнике правовой среды – искусственном интеллекте.

В ходе сессии «Управление интеллектуальными правами в цифровой среде. Регистрация, защита, антипиратская защита» представители Ассоциации IPChain, экосистемы сервисов n`RIS, юристы и другие эксперты отрасли предложили более широкий взгляд на проблему регулирования прав. Участники дискуссии проанализировали не только процесс управления правами в цифровой среде и в традиционных медиа, но и вынесли на обсуждение тему взаимодействия сервисов, технических решений непосредственно с компаниями, правообладателями и холдингами.

Эксперты пришли к мнению о том, что интеллектуальная собственность как основа для монетизации креативных индустрий требует эффективного использования и управления. Меняются приоритеты в выборе каналов потребления информации, в результате чего в битве за аудиторию интеллектуальная собственность постоянно развивается, увеличивается количество объектов, и основными помощниками в этой борьбе становятся сервисы и различные технические решения. Среди таких технических решений особое место занимает линейка продуктов экосистемы сервисов n`RIS, использование которых, среди прочего, помогает авторам и правообладателям формировать эффективную доказательную базу в случае судебных разбирательств.

Еще один инструмент технической поддержки, входящий в экосистему сервисов n`RIS, был представлен на мастер-классе «Умные IT-решения для защиты и охраны произведений творца». Среди уже завоевавших свое доверие на рынке интеллектуальной собственности сервисов n`RIS особое место занимает недавно презентованный онлайн-сервис Art Cloud, разработанный для регистрации изображений и защиты авторства.

Как заявил директор по цифровому маркетингу n’RIS Владимир Заец, сервис Art Cloud, в первую очередь, направлен на оптимизацию работы с внешним миром и правовую поддержку художников, дизайнеров и иллюстраторов. «Art Cloud позволяет фиксировать наиболее значимые произведения представителей целевой аудитории не отдельно по одному объекту как в сервисе цифрового депонирования, а целые каталоги, альбомы. Помимо этого, пользователь в случае необходимости может безопасно поделиться своим результатом труда, сохранять все объекты в одном каталоге, управлять ими и наносить qr-код на каждое произведение», – рассказал представитель n’RIS.

Еще одной отличительной чертой сервиса Art Cloud является возможность поштучного раскрытия объектов. «Можно загрузить любой массив работ, выбрать необходимый тарифный план, который зависит от объема хранилища, и при раскрытии какого-то конкретного произведения получить свидетельство о депонировании именно на него. Например, не на все сто объектов сразу, а на конкретный объект», – дополнил директор по цифровому маркетингу n’RIS Владимир Заец.

Подтверждением эффективности и востребованности сервиса Art Cloud стала поддержка профессионального сообщества. Участник ЕАКОП – Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства «УПРАВИС» – выразила свое доверие новому продукту, подписав соглашение о сотрудничестве в рамках поддержки дизайнеров, художников и иллюстраторов.

УПРАВИС – не единственный участник ЕАКОП, который прямо или косвенно заявил о себе в ходе работе конференции. Так, Российское Авторское Общество – также участник ЕАКОП – активно выражало свою позицию в рамках сессии «Алгоритмизированное творчество: инструмент становится конкурентом».

Рассуждая об искусственном интеллекте как возможном авторе музыкального произведения, Председатель Правления РАО Максим Дмитриев отметил, что музыка, созданная творцом, достаточно уникальна, несмотря на то, что создатель произведения может черпать вдохновение из того, что он слышал ранее. Даже учитывая то, что произведение – некий синтез того, что творец знает, а также определенных музыкальных правил построения композиции, каждая работа особенна.

«Каким образом искусственный интеллект создает музыкальные произведения? Искусственный интеллект обучается на тех примерах, которые будут в него подгружены. Если в искусственный интеллект загрузить, к примеру, миллион музыкальных произведений, то анализируя их, он создает некую компиляцию – перерабатывает их. По сути, искусственный интеллект в своей работе основывается только на том, что он извлек из сети или из загруженного материала, в то время как музыкант, благодаря развитию своей творческой составляющей, может, к примеру, создавать новые жанры и поджанры», – пояснил эксперт.

Резюмируя, Максим Дмитриев указал на то, что РАО признает право собственности за создателями искусственного интеллекта на сам программный продукт, который является искусственным интеллектом, но при этом пока непонятно как воспринимать возможные юридические коллизии при создании самого объекта. Вопрос идентификации принадлежности самого результата деятельности искусственного интеллекта пока открыт.

Подводя итоги Distant&Digital и определяя значимость конференции для ЕАКОП, генеральный секретарь ЕАКОП отметил, что подобные мероприятия становятся дорожной картой для членов конфедерации, позволяя следить за маршрутом движения отрасли и предоставляя возможность стать соавторами IP-реальности.

«Участвуя в таких конференциях, ЕАКОП транслирует своим участникам и правообладателям информацию о том, как развивается институт интеллектуальной собственности, какие тренды преобладают. Также для евразийского пространства нельзя забывать о научно-познавательной составляющей мероприятия, потому что именно здесь говорят о будущем и о том, что и как полезно делать в настоящем», – заявил Андрей Кричевский.

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