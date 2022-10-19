«Масенькие супружеские преступления». Премьера в День рождения Романа Виктюка

День рождения Романа Виктюка. Это почти всегда означало главное – премьеру! Несмотря ни на что.

В 2006 году юбилей нашего Мастера был ознаменован двумя премьерами – новой версией легендарных «Служанок» и лёгкой семейной комедией «Масенькие супружеские преступления», что само по себе событие – комедии Роман Григорьевич ставил нечасто.

«Служанки» с тех пор не покидали нашего репертуара. Второй же спектакль по ряду причин надолго сошел со сцены. Сегодня мы возвращаем на родные подмостки именно эту постановку – ироничную, тонкую, смешную, мудрую, наполненную – как и всегда у Виктюка – множеством смыслов. Он безошибочно чувствовал, чего не хватает миру в данный момент – об этом и ставил.

Мы продолжим традицию и в день рождения любимого Мастера подарим публике два с половиной часа праздника, нежности, легкости и изысканного, умного юмора. И уверены, что, смотря спектакль сквозь ту самую «форточку в небе» (как когда-то общались с ним самим его любимые авторы), Роман Григорьевич улыбнется.

В этот вечер в театре будет звучать музыка, в нижнем фойе перед спектаклем состоится творческая встреча с актерами, чьи судьбы тесно связаны с Романом Григорьевичем, они расскажут зрителям о нем как о человеке и режиссере, вспомнят интересные случаи из жизни и с репетиций.

«Масенькие супружеские преступления» – пьеса Габриэли Запольской изящна и увлекательна – мастерски выстроенная композиция, выразительные персонажи, афористичные диалоги. Ее тема – брак, вернее, его маленькие тайны и большие секреты. Это лирическая, веселая и в то же время мудрая история об отношениях очень хороших людей, которые были на грани их потери, но сумели сохранить любовь.

Две супружеские пары проводят несколько дней в поместье. Мушка и Витольд – молодожены, а Лулу и Анатоль близки к серебряной свадьбе. Умудренная жизнью Лулу уверена, что брак сродни карточной партии, в которой главное – иметь на руках побольше козырей. Она провоцирует остальных на безобидный флирт… Роман Виктюк же, провоцируя зрителя на – уже не безобидные – размышления об общечеловеческих ценностях и морали, сохранив жанр и легкость восприятия драматургического материала, наполнил спектакль глубоким смыслом.

Это спектакль о зыбкости человеческих связей и о том, как сохранить в себе человека, несмотря на изначально животную сущность каждого из нас. Ведь именно для того, чтобы человек, поддавшись низменным инстинктам, — даже скрытым под маской изысканного греха — не разрушил самого себя и не привел к гибели своих близких и любимых, и существует моральный закон.

Про эти прекрасные «качели» выбора – оставаться ли человеком, про тонкости отношений, где всегда есть место маленьким компромиссам, маленьким слабостям, маленьким изменам – не допускающим прихода беды – и поставил спектакль Роман Виктюк.

Премьера состоится в Большом зале Культурного центра «Меридиан» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61. Станция метро «Калужская».

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