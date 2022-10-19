Рок-опера «КарамазоВЫ». Культурный центр «Меридиан» представляет!

30 октября Культурный центр «Меридиан» представит рок-оперу «КарамазоВЫ» по мотивам самого известного романа Фёдора Достоевского. Вновь на концертной площадке «Меридиана» зрители увидят проект, успевший завоевать признание многих зрителей в Москве и Санкт-Петербурге за последние три года.

Композитор, автор либретто и исполнитель роли Дмитрия Карамазова — Александр Рагулин. В составе — звёзды российских мюзиклов.

История спасения души и становления на путь к жизни вечной, через любовь к женщине. Рок-опера «КарамазоВЫ» — абсолютно новый взгляд на великий роман. Это синтез современного театра, основанного на минимализме, и концептуального концерта, где основное внимание приковано к артисту, который существует в стихии музыки.

Сочетание талантливых композиций и прекрасных голосов стремительно погрузит зрителя в бездну земных страстей, а после вознесёт к новым пределам бесконечной любви, на которую способно сердце человеческое. Любви, побеждающей все пороки души и способной изменить человека, дав ему надежду на спасение.

Начало в 15:00

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