Международный фестиваль OPUS UNIVERSUM вновь объединяет исполнителей музыки

Международный музыкальный проект OPUS UNIVERSUM вновь объединяет исполнителей, своеобразным кредо каждого из которых могла бы стать фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтиниса «Не ищите в искусстве новое, ищите вечное». Обращение к вечному – и потому всегда новому – предполагает глубокий духовный поиск и смелость творческих решений; «целая профессия» является образом жизни.
«Opus Universum... – "Всеобщее творение..." Мне очень нравится название – и одновременно идея – проекта. Действительно, можно представить в качестве высшей цели труда исполнителя вовлечение слушателя в совместный акт творения. Не просто извлечение звуков в правильной последовательности, а создание образа, атмосферы, мгновения, влияющего через души слушателей на равновесие сил в мире, когда каждая минута совместного существования в Прекрасном увеличивает количество добра во Вселенной. Пусть это звучит излишне пафосно, но, согласитесь, красиво! Не пожалеешь никаких усилий, если перед тобой такая цель. Посему желаю от души успеха молодым музыкантам и проекту в целом. В добрый путь, улучшать этот мир!» – приветствовал Первый проект OPUS UNIVERSUM заслуженный артист РФ, профессор А.Б. Тростянский.
«Глубина идеи проекта, сочетающаяся с творческой смелостью, профессионализмом его артистов – преемников традиций великой русской исполнительской школы, а также высоким классом ее воплощения, уверен, встретит яркий отклик в сердцах слушателей!..» – это строки из приветствия, направленного в адрес проекта народным артистом РФ Д.Л. Мацуевым.
OPUS UNIVERSUM представляет слушателям тенденции эпох и различных направлений, менее продолжительных во времени, однако, не менее важных и значимых. Величие барокко, стройность классицизма, романтические категории возвышенного объединены в программах с направлением, родившимся из ощущения мимолетного впечатления и перешедшем в века под именем «импрессионизм», графика и геометрия музыкального пространства XX века сочетаются в программах с ясностью мироощущения школы «новой простоты». Данный проект – это диалог со слушателем о философии жизни, красоте души, силе человеческого духа, силе и хрупкости человеческих чувств; о философии искусства, его постижении и осмыслении; о профессии, которая является образом жизни, мировоззрением, мировосприятием; о диалоге вне времени и пространства, который ведется между композитором и исполнителем; о понимании роли академического музыканта; о роли зрителя в концертном зале и его участии в создании интерпретации. Это беседа через искусство – поистине прекрасный способ искреннего, доверительного, глубокого диалога с внешним миром.
В программах OPUS UNIVERSUM принимают участие артисты, сочетающие концертную деятельность в России и за рубежом и преподавательскую деятельность в стенах Московской консерватории. В рамках проекта они представляют программы-концепции, юбилейные приношения, обращаются к редкому репертуару, расширяя представление о наследии эпох, а также играют мировые и российские премьеры сочинений. В 2019 году артисты представили мировую премьеру сочинения, созданного специально для проекта OPUS UNIVERSUM – Фантазии Леонида Горохова для виолончели, струнных и глокеншпиля.
«Любой культурный проект, в котором заняты артисты, связавшие свои судьбы с нашим прославленным учебным заведением, обещает атмосферу свободного творчества и неизменно высокий уровень исполнительского мастерства. Программа музыкального праздника отличается оригинальностью и многообразием. Замечательно, что OPUS UNIVERSUM продолжает традицию развития отечественного искусства и создаёт условия для творчества молодых артистов», – отмечал в приветствии проекту заслуженный артист РФ, профессор П.Т. Нерсесьян.
Проект OPUS UNIVERSUM ведет свою историю с 2016 года. Концертные циклы этих лет проходят в концертных залах и музеях Москвы, Государственном музее-заповеднике П.И. Чайковского (Клин), Государственном музее-заповеднике «Архангельское» (Красногорск), Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область), Доме Литераторов Тарусы (Калужская область), Культурно-просветительском центре «Дубровицы» (Подольск). Доброй традицией стало проведение открытия и гала-концерта проекта в Екатерининском зале Большого Дворца Государственного Музея-заповедника «Царицыно».
Центральной темой OPUS UNIVERSUM 2023 становится 150-летие со дня рождения С.В. Рахманинова. Основная программа проекта будет представлена в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область). Две монографические программы-летописи в Екатерининском зале Большого Дворца Государственного музея-заповедника «Царицыно» (Москва) станут обрамлением концертного цикла года. Специальные программы проекта прозвучат в Государственном музее-заповеднике «Архангельское» (Красногорск) и Культурно-просветительском центре «Дубровицы» (Подольск).
Художественный руководитель проекта – Елена Тарасова.
Когда? 6 августа – 3 сентября 2023 года.
Подробности и программа на сайте – www.opus-universum.com .
Елена Тарасова
Алексей Кудряшов
Валерия Прокушева
Екатерина Мишина
Елена Корженевич
Мирослава Фльорчак
Олеся Кравченко
Сергей Суворов
Тинхун ЛяоИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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