Музеи Московского Кремля и Владимиро-Суздальский музей-заповедник анонсировали выставочный проект «Русский феникс: Суздальская земля»

600 лет истории Суздаля и городов Суздальской земли войдут в новую большую выставку. Данный проект – дебют опыта сотрудничества в год тысячелетия Суздаля – 2024. Суздальский Кремль – Крестовая палата – станет помещением, где будут экспонироваться предметы из фондов двух музеев. Открытие выставки намечено на июнь 2024 года.

Икона нагрудная Николай Чудотворец

Русская иконопись домонгольского периода, времени Андрея Рублева, царствования Ивана Грозного, драгоценные вклады русских князей и государей в храмы Москвы и Суздаля будут представлены на выставке. Кроме этого, посетители увидят скандинавские украшения, образцы варяжского и романского оружия, произведения мастеров-кузнецов из серебра.

Так, например, в выставочном проекте будет экспонироваться пластина от раки князя Георгия Всеволодовича. Сама же рака служила украшением Владимирского собора. Южные златые врата Богородице-Рождественского собора города Суздаля также будут представлены на выставке. Данные врата украшены большим количеством изображений львов и грифонов на медных пластинах.

Примечательно, что данные врата известны под именем Корсунских. Вверху на медных листах изображены события из священной истории Ветхого и Нового Заветов, внизу – языческой мифологии. Согласно древним описям двери взяты св. просветителем России из Корсуня (Херсонес), - так утверждает ключарь «Суждальского собора Анания Фёдоров, в своём Известии о богоспасаемом граде Суждале».

В Музеях Московского Кремля хранится немало памятников, связанных с историей Суздаля. Впервые многие предметы покинут пределы Московского Кремля и будут представлены на их «исторической» родине.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.