Мистический сериал «Там, где цветет полынь» впервые представят в KION

Мистический сериал «Там, где цветет полынь» – новый оригинальный проект KION, снятый режиссером Кириллом Кузиным («Сергий против нечисти») по мотивам одноименного бестселлера писательницы Ольги Птицевой. Все шесть эпизодов сериала выйдут 1 июля.

Ульяна Кузнецова (Виктория Агалакова) – на первый взгляд обычная десятиклассница: она живет с мамой и младшим братом, не пользуется популярностью в школе и мало общается со сверстниками. Но однажды с Ульяной начинают происходить необычные и пугающие события: во время урока она погружается в видение, в котором на заросшем полынью огромном поле ее кто-то преследует. Видение настолько реалистично, что Ульяна долго не может опомниться, вызывая тем самым издевательства одноклассников.

Жизнь Ульяны кардинально меняется, когда в результате несчастного случая мама девушки попадает в больницу, а она остается наедине со своими странными мыслями и видениями. Разобраться в них помогает знакомство с загадочной Рутой (Сабина Ахмедова): она объясняет Ульяне, что это дар предвидения смерти других людей. Рута предлагает Ульяне заключить сделку: в течение десяти дней девочка должна приносить ей вещи трех умерших людей, а взамен она поможет маме Ульяны выбраться из пограничного состояния и вернуться к нормальной жизни.

Героиня соглашается на сделку, однако скоро узнает, что Рута преследует свои личные цели и не собирается никому помогать. Ульяна встречает Рэма (Илларион Маров) и Кастета (Риналь Мухаметов), которые обладают тем же самым проклятым даром и хотят выйти из опасной игры, которую затеяла Рута. Вместе с ними Ульяна все ближе продвигается к тайне ее могущества и самоотверженно бросает ей вызов.

«Там, где цветет полынь» – не только мистическая драма со зрелищными спецэффектами, которые создают особенную атмосферу и превращают привычные локации Москвы в фантастический и загадочный город, но и история взросления главной героини, рассказанная с помощью элементов жанра. Разбираясь с последствиями своего дара и погружаясь в опасный мир ведьмы Руты, Ульяна проходит путь взросления девочки-подростка, которая сталкивается с непониманием со стороны одноклассников, испытывает первые романтические чувства, борется со своими страхами и пытается понять, кто она в этом мире. «Наш проект – о борьбе с внутренним злом, о любви, силе воли и несгибаемости нового поколения, – говорит режиссер Кирилл Кузин. – Они не биты перестройками, деноминациями, они не искали продукты, чтобы было из чего приготовить еду. И на первый взгляд кажется, что они тепличные, но, на самом деле, они – свободные и готовы стоять до конца за свою свободу».

Художники-постановщики сериала создали особый мир, в котором современная Москва в секунду может превратиться в мистический город ведьм и демонов. Атмосферу неприветливых улиц, потаенных баров и особняков дополняет музыка: в саундтрек «Там, где цветет полынь» вошли треки современных исполнителей – Тоси Чайкиной, «Убей меня, Эйс!», а также музыкального проекта RINAL актера Риналя Мухаметова.

«Там, где цветет полынь» – это сериал по мотивам одноименной книги Ольги Птицевой, выпущенной издательством молодежной литературы Popcorn Books. Внушительная фанбаза книги отмечает ее явную кинематографичность, а также неординарный сюжет и внимание к психологии персонажей.

Главные роли в сериале про десятиклассницу Ульяну, способную предвидеть смерти других людей, сыграли Виктория Агалакова («Эпидемия»), Сабина Ахмедова («Содержанки»), Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Риналь Мухаметов («Притяжение»). Режиссером

сериала стал Кирилл Кузин, снявший мистический сериал KION «Сергий против нечисти» о борьбе с фольклорными монстрами на улицах современной Москвы.

«Режиссер Кирилл Кузин создал очень приятную, дружелюбную атмосферу на съемочной площадке - было очень комфортно работать. С партнерами по площадке, мы все находили общий язык, много общались. Моя героиня – молодая, наивная девушка, она очень эмпатична. В сериале заметно видны ее изменения, она очень много в себе находит и открывает. Думаю, что проект может быть интересен зрителям невероятной историей, актерским составом и красивыми кадрами», – рассказывает актриса Виктория Агалакова.

«Играть злодеев часто интереснее нежели протагонистов. Они как правило сложнее, объемнее, более раненые, находятся в конфликте с миром и у них всегда очень четкая цель. Моя героиня Рута возвращает себе силу через любовь и восхищение всего мира. Это её способ пережить предательство, которое далеко в прошлом, но которое она никак не отпускает и забрасывает в эту боль, в эту дыру некое обожание всего мира, для того чтобы доказать, что она всё-таки достойна любви», – говорит актриса Сабина Ахмедова.

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