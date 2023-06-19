Стартовал приём заявок на фестиваль «Будем жить»

До 1 августа 2023 г. идёт прием заявок на участие в XII Московском международном кинофестивале «Будем жить». В этом году киносмотр, приуроченный к празднованию Дня российского кино, пройдёт 24-31 августа в Москве.
К участию принимаются российские и зарубежные игровые полнометражные и короткометражные, а также документальные фильмы.
Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «КиноКластер MovieStart» и заполнить анкету в разделе «Мои проекты». Оформленную заявку необходимо подать на Питчинг в разделе «Конкурсы».
Помимо конкурсных показов в рамках фестиваля пройдут внеконкурсные показы и мероприятия образовательной программы.
Смотр конкурсных и внеконкурсных картин, а также мероприятия в рамках параллельной образовательной программы пройдут в Центральном Доме кинематографистов, Кинотеатре-шатре на Поклонной горе и других площадках.
Международный фестиваль «Будем жить» – одно из ключевых событий культурной жизни Москвы, ежегодно проводимое на различных площадках столицы. Основными целями и задачами киносмотра является знакомство москвичей и гостей столицы с новыми отечественными кинокартинами и их создателями, расширение зрительской аудитории кинофильмов посредством показа на общедоступных площадках, а также обмен опытом между известными мастерами и начинающими кинематографистами. Программу составляют фильмы современных российских и зарубежных авторов, направленные на формирование зрительской культуры и популяризацию нравственно-духовных ценностей.
Президент фестиваля – Народный артист России, председатель комиссии по культуре Московской Городской Думы, председатель Московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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