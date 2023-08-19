ММОМА представляет выставку произведений из коллекции Сергея Александрова «Единицы времени»

Московский музей современного искусства представляет выставку произведений из коллекции Сергея Александрова «Единицы времени». Экспозицию составят работы 12 ключевых представителей отечественной неофициальной художественной сцены 1960-х годов, а также их предшественников и последователей, среди них: Илья Кабаков, Дмитрий Краснопевцев, Вячеслав Колейчук, Анатолий Зверев, Евгений Кропивницкий, Владимир Яковлев, Борис Свешников, Дмитрий Плавинский, Владимир Немухин, Василий Ситников, Лидия Мастеркова и другие. Проект продолжает выставочную программу ММОМА, направленную на популяризацию и показ в стенах музея и в новых ракурсах частных собраний отечественных коллекционеров.

В каждом из залов выставки, сфокусированном на том или ином авторе и задающем исходно монографический импульс, их работы объединяются с произведениями современников и художников других – более поздних или более ранних – поколений. Таким образом, хотя основной акцент выставки сделан на искусстве 1960-х годов, она продемонстрирует многогранные диалоги, которые ведут между собой разные эпохи и их представители. Эти очевидные связи, непрерывная линия движения искусства, пересечения и преемственность освещают сам феномен времени. В проекте время выступает формой, статической и подвижной, обращенной в прошлое или в будущее, обрастающей новыми фактурами в искусстве или рассеивающейся в фантазийных стилизациях. Так, зритель познакомится с двенадцатью самостоятельными, автономными авторами, которые представляют и синхронизируют разные вехи искусства второй половины XX – начала XXI веков, формулирующие важнейший для современной культуры вопрос времени.

Помимо произведений изобразительного искусства в экспозицию войдет документальный фильм о художнике Владимире Яковлеве (режиссеры: Николай Котрелев, Владимир Ошеров, музыка: Алексей Айги). Кроме того, частью проекта станет фотогалерея, составленная из 35 уникальных кадров с портретами и сценами жизни художников нонконформистов авторства известных фотографов: Игоря Пальмина, Александра Забрина, Валентина Серова, а также фотографии из семейных архивов. Дополнит образы восприятия единой линии выставочного повествования музыкальная работа композитора Антона Силаева, созданная специально для проекта.

Сергей Александров — консультант-эксперт Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» и Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров. Коллекция Сергея Александрова насчитывает более 4 тысяч произведений преимущественно отечественных авторов XX-XXI столетий. Сергей Александров ведет активную выставочную деятельность. За последние 20 лет в различных городах России и мира при его участии, а часто и под его личным кураторством, состоялись десятки выставочных проектов, как монографических (выставки художников Анатолия Зверева, Владимира Яковлева, Артура Фонвизина и других), так и тематических. Выпуская каталоги и исследовательские труды, Сергей Александров активно популяризирует свое собрание и современное русское искусство разных направлений.

Даты проведения: 23 августа - 22 октября 2023.

Мастеркова Л.А. Композиция. 1971 (с) Пресс-служба ММОМА

Заневская Р.И. Цилиндр и параллелепипед. 1969 (с) Пресс-служба ММОМА

Кропивницкий Е.Л. Из-за угла. 1962 (с) Пресс-служба ММОМА

Кабаков И.И. Композиция. 1965 (с) Пресс-служба ММОМА

Мастеркова Л.А. Композиция. 1958 (с) Пресс-служба ММОМА

Вечтомов Н.Е. Космос. 1960-е (с) Пресс-служба ММОМА

Кроснопевцев Д.М. Каменные плиты и трилистник. 1961 (с) Пресс-служба ММОМА

Зверев А.Т. Джаз. 1972 (с) Пресс-служба ММОМА

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