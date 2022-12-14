В музее-заповеднике «Коломенское» представили выставку «Ёлки нашего детства»

Выставок о самом любимом празднике никогда не бывает много. На протяжении десяти лет Коломенское рассказывает о новогодних традициях, бытующих как в нашей стране, так и за рубежом. Выставку «Ёлки нашего детства» в полной мере можно назвать исторической.

От елочных историй и игрушек конца XIX века до наших с вами дней – история страны в истории праздника. Ёлку любили и наряжали, Рождество и Новый год отмечали в каждом доме. Тем не менее, были времена, когда зеленая красавица была под запретом. Однако ничто не могло уничтожить традицию отмечать такой красивый праздник.

Ёлочные украшения, гирлянды, фигурки предоставило не только Коломенское, многие экспонаты прибыли из музея-заповедника «Горки Ленинские», Дмитровского Кремля, Владимирской области, Ельца. Документальные источники – из Государственного архива РФ и архива кинофотодокументов. Ещё одной особенностью выставки стали частные коллекции, и их немало. Примером могут служить разноцветные новогодние шары фабрики стеклянных елочных украшений «Ариэль» из Нижнего Новгорода.

Увидеть самые разные новогодние украшения и познакомиться с историей праздника можно до 15 января 2023 года.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.