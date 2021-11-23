Модный интерьер спальни – модульные картины

При оформлении интерьера спальни важно продумать каждую деталь. Чтобы пространство было уютным, все элементы должны гармонично сочетаться между собой. Чтобы придать интерьеру индивидуальности, можно разместить на стене красивое изображение. Это может быть портрет, природа или абстракция. Интересное решение для тех, кто не готов к привычным стандартным картинам – модульные картины, где композиция состоит из нескольких фрагментов. Сегодня сегментированные картины – один из модных трендов.

Важно отметить, что такой декор может освежить интерьер, добавить в него изюминку. Однако, если выбрать ее неправильно, даже самое продуманное до мелочей пространство, станет не таким комфортным и уютным.

Что учесть при покупке

Выбирая модульные картины в спальню, рекомендуется прислушаться к советам дизайнеров. В первую очередь важно определиться с месторасположением. Картина будет уместно смотреться над изголовьем кровати. Не стоит размещать ее рядом с телевизором или компьютером. Есть риск, что изображение очень быстро надоест, а также будет мешать сосредоточиться на просмотре экрана.

Для спальни лучше выбирать модульные картины, выполненные в спокойной цветовой гамме. Это могут быть нежные цветы, элементы природы, умиротворяющие пейзажи. В идеале модульная картина помогает настроиться на отдых вечером и в хорошем настроении начать новый день утром.

При помощи правильно подобранной модульной картины можно визуально расширить пространство. Например, для небольшого помещения можно выбрать крупную картину, на которой изображен реалистичный пейзаж.

Тем, кто не боится экспериментов, можно попробовать сыграть на контрасте. Для интерьера в спокойных тонах можно сделать акцент, выбрав яркие модули. Чтобы немного заглушить яркие цвета остальных деталей спальни, можно повесить модульную картину в черно-белом цвете.

Вид картины позволяет немного скорректировать объем пространства. Для спален с невысокими потолками лучше отдавать предпочтение горизонтальным модульным картинам. Чтобы украсить узкую стену или пространство, образовавшееся между простенков рядом с мебелью, лучше выбрать вертикальные модули.

Особенности использования модульных картин в интерьере спальни

Модульная картина для спальни – это стильное решение, которое позволяет взглянуть на привычные вещи под другим углом.Среди преимуществ такого вида декора выделяют:

необычную форму, которая достигается благодаря использованию модулей разных размеров;

возможность быстро изменить интерьер, расположив модули в другом порядке;

практичность. При изготовлении картин используется широкоформатная печать. Яркие краски со временем не выгорают;

удобство в монтаже. Для того, чтобы повесить модульные картины, не нужно специальных креплений.

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