Граффитисты из Санкт-Петербурга создали портрет Корнея Чуковского на скале в южно-африканском Кейптауне

Петербургский дуэт уличных художников HoodGraff создал граффити-портрет Корнея Чуковского на одной из скал в Кейптауне (ЮАР), сообщается в четверг на странице команды в соцсети «ВКонтакте». Как передаёт ТВ БРИКС, один из участников дуэта Артем Бурж рассказал о том, что изображение посвятили 140-летию со дня рождения знаменитого детского писателя и поэта, которое отмечается в этом месяце.

«Корней Иванович сам никогда не был в Африке, но в нашем детстве представление о реке Лимпопо сложилось по его сказке, как однажды советский доктор Айболит (или Doctor Ouch так его называют зарубежом) вылечил шоколадом и гоголь-моголем животных в Африке. Спасибо Корней Иванович за детские мечты побывать здесь. Добро пожаловать в Африку!» − говорится в сообщении HoodGraff. На странице коллектива также размещена фотография портрета Чуковского, выполненного на отвесной скале в черных, серых и белых тонах. Рядом с изображением — надпись: «Ай да Африка! Что за Африка!».

Бурж также отметил, что рассказывал о Чуковском в одной из художественных школ в Кейптауне, где граффитисты проводили мастер-класс и лекцию на тему уличного искусства. «Мы верим, что портрет поэта как-то привлечет внимание к петербургскому стрит-арту», − добавил он.

Как уточняет ТВ БРИКС команда HoodGraff за последние годы создала целую серию портретов известных людей на разных объектах в Петербурге, среди них − актер Сергей Бодров-младший, лидер группы «Кино» Виктор Цой и многие другие. Изображения их авторства также появлялись и за пределами России.

31 марта 2022 года исполняется 140 лет со дня рождения Корнея Чуковского, сказки которого – «Доктор Айболит», «Муха Цокотуха», «Федорино горе», «Тараканище» − являются частью золотого фонда детской литературы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.