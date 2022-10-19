«Молодёжная литература: Новинки книжного рынка» – мультимедийный проект РГБМ

Отдел литературных проектов и рекомендательной библиографии Российской государственной библиотеки для молодёжи представляет новый цифровой ресурс, библиографический инструмент, доступный самому широкому кругу пользователей – каталог «Молодёжная литература: Новинки книжного рынка», с помощью которого читатели смогут узнавать о самых свежих изданиях, а библиотекари – изучать и анализировать текущие поступления на книжный рынок, а также формировать фонды, обеспечивая круг молодёжного чтения.

Каждый выпуск каталога – это ежеквартальное периодическое электронное издание, освещающее новые поступления молодёжной литературы по двум базовым категориям – отечественная и переводная литература, каждая из которых содержит разделы: художественная литература, нон-фикшен и рисованные истории.

Выпуски мультимедиакаталога новинок молодёжной литературы содержат аннотированный библиографический список книг в алфавитном порядке. Формат представления издания включает библиографическое описание, издательскую аннотацию и иллюстрацию обложки книги.

В будущем составить объективную картину происходящего на книжном рынке поможет и навигация по периодически пополняемым разделам, таким как: обзоры новинок и трендов молодёжной литературы, заметки по анализу книжного рынка, новости литературного и издательского процессов, выпуски подкаста, а также ссылки на актуальные ресурсы библиографической информации.

Каталог «Молодёжная литература: Новинки книжного рынка» – это оперативная библиографическая помощь библиотекам, ориентированным на работу с молодёжью, и, конечно, читателям, которые, благодаря новому цифровому ресурсу, смогут успешно ориентироваться в новинках современной литературы.

Мультимедийный проект стал одним из этапов исследования специалистами РГБМ читательских тенденций и новых трендов литературного процесса в сегменте «молодёжная литература». Иллюстрируют степень глубокого освоения этой темы реализованные и готовящиеся к реализации проекты.

В 2017 и 2021 году РГБМ были проведены Общероссийские научно-практические конференции «Геометрия книжного пространства молодёжи» с привлечением впечатляющего круга специалистов: от авторов, издателей, критиков, литературоведов, библиотекарей, социологов и преподавателей до журналистов, обозревателей, блогеров и других представителей гуманитарного сообщества. В 2018 году была проведена Общероссийская научно-практическая конференция «Фантастика в молодёжном пространстве», посвящённая особенно популярной у молодёжи фантастической литературе. Каждый год осуществляется масштабная работа по организации и координации Всероссийской библиотечной литературной награды «Премия Читателя», которая предоставляет специалистам богатый материал для анализа, раскрывающий срез литературы, востребованной у молодых пользователей библиотек разных регионов страны. Запущен новый специальный подкаст «Молодые. Лит-ра». Идёт активная подготовка к выпуску большого мультимедиапроекта – «Навигатор молодёжного чтения. Фантастика».

Партнёрами проекта «Молодёжная литература: Новинки книжного рынка» стали Российская книжная палата, Союз литераторов России, периодические издания «Книжное обозрение», «НГ-EX Libris», «Литературная газета», библиотека электронных и аудиокниг «ЛитРес» и другие. Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Каталог доступен — https://mollit.rgub.ru .

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