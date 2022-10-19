Рекламные видео KION «Француз», сериалы «Вертинский», «Нереалити», «Почка» и «Земля больших возможностей» стали лауреатами «Медиабренда»

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о получении семи наград на X ежегодном профессиональном конкурсе «Медиабренд», в котором награждаются лучшие работы в области маркетинга, промоушена и дизайна. Церемония награждения конкурса состоялась 18 октября 2022 года в Москве.

Гран-при «Медиабренда» было присуждено рекламному ролику онлайн-кинотеатра KION «Француз». «Золото» получили документальный сериал «Земля больших возможностей» в номинации «Лучший проморолик документального фильма, программы», ролик «Француз» в номинации «Лучший имиджевый проморолик бренда» и трек исполнителя Антоха MC «Лиловый негр» из промокампании сериала «Вертинский» как лучший саундтрек. «Серебряные» награды получил сериал «Почка» за лучший постер и вирусный ролик сериала «Нереалити». Интеграция сериала «Нереалити» в телешоу «Дом-2» получила бронзу в номинации «Лучшая спонсорская интеграция».





Имиджевый рекламный ролик KION “Француз” был выпущен в сентябре 2021 года, ролик построен на креативной самоиронии. По сюжету, события разворачиваются в России, где одухотворенный атмосферой классического кино француз переживает массу эмоций. Рядом с ним всегда находится переводчик Марк, не оставляя героя даже на романтических свидания. Сам герой считает себя обреченным, но впоследствии осознает, что он — герой рекламы онлайн-кинотеатра KION. Именно поэтому его жизнь состоит из множества идеализированных картинок, воспроизводящих кадры из кинолент. Над креативной концепцией рекламной кампании онлайн-кинотеатра KION работали департамент маркетинга и креативная команда KION и команда креативного агентства Zebra Hero. Режиссером выступил Сергей Филатов. Главные роли исполнили Ян Гахарманов (Француз) и Денис Колесов (Марк).

Песня и клип Антохи MC «Лиловый негр» на стихи Александра Вертинского был приурочен к выходу всех эпизодов сериала «Вертинский» в онлайн-кинотеатре KION. События клипа разворачиваются во вселенной сериала. Антоха MC, облаченный в черный фрак — такой же носил и актер Алексей Филимонов в «Вертинском», — исполняет песню «Лиловый негр». За его спиной на экране возникают отрывки из разных эпизодов сериала. Герой Вертинского в исполнении актера Алексея Филимонова появляется в разных городах, странах и континентах. Вокруг него неизменно женщины и пространство для творчества, но вместе с этим и опасность, от которой шансонье вынужден бежать без оглядки.

«Земля больших возможностей» — это уникальный документальный проект, живая, динамичная история с социальным аспектом и чудесными юмором. Проект режиссера Андрея Ананина — увлекательное приключение человека из другой культуры, который адаптировался в новых условиях и сумел добиться внушительного успеха. Через цепочку неудач и потерь, преодолевая самые разные препятствия, иностранец становится только сильнее и ни на минуту не теряет веру как в себя, так и в тех, кто его окружает. Главный герой «Земли больших возможностей» — фермер Джастас Уолкер. Продюсерами проекта «Земля больших возможностей» стали Игорь Мишин, Тимур Бекмамбетов, Ангелина Ашман. Авторы сценария: Андрей Ананин, Роман Штыль-Битыньш, Галина Мосалова.

Популярный сериал режиссера Марии Шульгиной «Почка» — проект компании Lookfilm и KION. Это драмеди об инспекторе пожарной службы, которой в срочном порядке нужна здоровая почка, чтобы выжить. Главные роли в сериале исполнили Любовь Аксенова, Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Алексей Розин и Степан Девонин. Продюсерами проекта выступили Александр Плотников, Борис Хлебников и Игорь Мишин. Авторы сценария: Мария Шульгина, Елизавета Тихонова.

«Нереалити» — народная комедия о границах между реальностью и реалити-шоу с Ольгой Дибцевой, Ингой Оболдиной и Николаем Фоменко в главных ролях. Героиня проекта — Рита Валеева, бывшая звезда реалити-шоу. Через 10 лет после «жизни на ТВ» она вынужденно возвращается в обычную жизнь провинциального города. Но не все так просто — вернуться на проект она еще может. Для этого ей нужно заплатить взятку, денег на которую у Риты нет. Впереди — долгий путь к новой жизни, и именно упрямство и непробиваемость, благодаря которым она десять лет продержалась на реалити-шоу, помогут Рите восстановить репутацию и вернуть свою семью.

Объявление лауреатов Х конкурса «Медиабренд» состоялось 18 октября 2022 года. «Медиабренд» проводится раз в год и призван выявить лучших в сферах маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа. Конкурс «Медиабренд» создан в 2011 году по инициативе специалистов индустрии телевизионного дизайна и маркетинга.

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