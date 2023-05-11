Московский Губернский театр представляет четвертую премьеру сезона

13 и 14 мая Московский Губернский театр представит четвертую премьеру сезона – комедию Лопе де Вега «Собака на сене» в постановке Александра Коручекова.

Сумятица любовных сомнений, воспетая 500 лет назад испанским гением Лопе де Вега, будоражит воображение и кружит головы всем без исключения. Объяснения и слезы, борьба амбиций и интриги, расставания, нежные мечты и ревность, и, конечно, ее величество Любовь!

Работая над постановкой, создатели спектакля вдохновлялись знаменитой испанской архитектурой и итальянской комедией масок.

«Итальянская комедия масок очень сильно повлияла на весь театр, она сформировала некие законы и правила существования артистов, особую природу игры. Недаром и фабулы многих знаменитых пьес XVI–XVII веков очень похожи на канву, которую использовали в комедии дель-арте. Мы не работаем в стилистике такой комедии, хотя в спектакле есть один эпизод с масками. Главное для нас – ухватить природу игры», – сказал Александр Коручеков.

Художник Евгения Шутина создает на сцене лаконичное, трансформирующееся игровое пространство, в котором угадывается сад дворца. Пространство-лабиринт, где свет создает причудливый узор, пробиваясь сквозь ажурные решетки беседок, где герои блуждают и мечутся в лабиринтах любви, где за каждым поворотом кипят нешуточные страсти.

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