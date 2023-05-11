Государственная Третьяковская галерея представила выставку «In Memoriam. Остановленное время»

Воспроизведение и осмысление памяти – далеко не простая задача, которая была поставлена перед сотрудниками музея. Каждый из нас не только помнит, но и вспоминает. Воспоминания и память об ушедших людях, близких, событиях бывают разными: теплыми и ранящими душу. Изобразительное искусство, скульптура, кинематограф стали главными аспектами в отображении памяти на экспозиции.

Будь то портрет или скульптура – всё это отражение памяти о человеке в жестах и мимике. Поэт ли, писатель ли, представитель рабочей династии, интеллигенции, режиссёр – портрет передаёт черты характера в конкретном запечатлённом моменте. То же происходит и со скульптурой, как например, на портрете Н.В. Гоголя работы Н.А. Рамазанова, или на картине «Осенние дожди» В.Е. Попкова. Можно обратиться и к скульптуре И.Д. Шадра «Портрет А.М. Горького» («Буревестник») – мятежный дух писателя передан посредством грубо взъерошенной копны волос на голове, упрямой, прямой складки на лбу, жёсткого взгляда.

Выдающиеся личности не только века XVIII, но и XIX-XX стали центром экспозиции – поэт Александр Пушкин, писатель Николай Гоголь, русский царь Петр I, архитектор Алексей Щусев, скульптор Вера Мухина, режиссёр Сергей Эйзенштейн. Надо отметить, что прошлый век, его герои, индивиды, политические деятели отдельно представлены на выставке. Память о них – не только в портретах, но и делах, работах, созидательном и разрушительном. Посетителю современности – века XXI – предлагают осмыслить и (или) переосмыслить великие деяния великих прошлого. Стихи, высказывания, цитаты, воспоминания предоставлены в помощь к размышлениям.

Выставка открыта до 16 июля 2023 года

Марина АБРАМОВА

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