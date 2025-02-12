МТС разработала инструмент диагностики уровня инклюзивной культуры

Цифровая экосистема, представила тест, который позволит определить уровень проникновения инклюзивной культуры среди сотрудников. В формате самодиагностики он поможет выяснить, насколько респонденту близки ценности инклюзивности, а также выявить дискриминацию для различных категорий сотрудников и соискателей при карьерных возможностях.

В разработанный экспертами МТС тест «Инклюзивность — это модный тренд или новая этика бизнеса?» вошли 15 вопросов. Благодаря анонимности, тест выявляет реальное отношение респондентов, к наличию в рабочем коллективе сотрудников с разными стартовыми потребностями: с инвалидностью или особенностями здоровья, без опыта работы или в возрасте 50+. Участникам тестирования также становятся доступны рекомендации книг и фильмов, которые помогут повысить знания по теме многообразия, равенства и инклюзивности.

Внутри МТС данное тестирование прошли более 500 руководителей. Результаты показали, что 65 процентов руководителей компании имеют достаточно высокий уровень инклюзивной культуры, то есть понимают, что бизнес, который развивает инклюзивную среду, эффективнее привлекает и удерживает таланты, а также легче достигает поставленные бизнес-цели. 97 процентов респондентов понимают, что такое дискриминация и буллинг, активно выступают против предвзятости и травли в команде и готовы принимать определенные меры, если замечают подобные ситуации в коллективе.

«Мы в МТС регулярно измеряем индекс инклюзивности — смотрим, как меняется инклюзивная культура внутри компании за определенный промежуток времени, какие аспекты помогают или, наоборот, мешают ее формированию, на что делать акценты. Мы надеемся, что другие компании возьмут в практику наш инструмент, с помощью которого сотрудники смогут провести самодиагностику для определения уровня инклюзивности. Опыт показывает, что построение инклюзивной среды позитивно влияет на бизнес, а привлечение представителей инклюзивных категорий граждан для разработки продуктов и клиентского сервиса помогает более точно соответствовать ожиданиям потребителей и помогает компании получать конкурентное преимущество на рынке», — отметила директор департамента по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС Наталья Белоусова.