РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUМТС разработала инструмент диагностики уровня инклюзивной культуры

МТС разработала инструмент диагностики уровня инклюзивной культуры

editor
By editor
77
заглушка

Цифровая экосистема, представила тест, который позволит определить уровень проникновения инклюзивной культуры среди сотрудников. В формате самодиагностики он поможет выяснить, насколько респонденту близки ценности инклюзивности, а также выявить дискриминацию для различных категорий сотрудников и соискателей при карьерных возможностях.

В разработанный экспертами МТС тест «Инклюзивность — это модный тренд или новая этика бизнеса?» вошли 15 вопросов. Благодаря анонимности, тест выявляет реальное отношение респондентов, к наличию в рабочем коллективе сотрудников с разными стартовыми потребностями: с инвалидностью или особенностями здоровья, без опыта работы или в возрасте 50+. Участникам тестирования также становятся доступны рекомендации книг и фильмов, которые помогут повысить знания по теме многообразия, равенства и инклюзивности.

Внутри МТС данное тестирование прошли более 500 руководителей. Результаты показали, что 65 процентов руководителей компании имеют достаточно высокий уровень инклюзивной культуры, то есть понимают, что бизнес, который развивает инклюзивную среду, эффективнее привлекает и удерживает таланты, а также легче достигает поставленные бизнес-цели. 97 процентов респондентов понимают, что такое дискриминация и буллинг, активно выступают против предвзятости и травли в команде и готовы принимать определенные меры, если замечают подобные ситуации в коллективе.

«Мы в МТС регулярно измеряем индекс инклюзивности — смотрим, как меняется инклюзивная культура внутри компании за определенный промежуток времени, какие аспекты помогают или, наоборот, мешают ее формированию, на что делать акценты. Мы надеемся, что другие компании возьмут в практику наш инструмент, с помощью которого сотрудники смогут провести самодиагностику для определения уровня  инклюзивности. Опыт показывает, что построение инклюзивной среды позитивно влияет на бизнес, а привлечение представителей инклюзивных категорий граждан для разработки продуктов и клиентского сервиса помогает более точно соответствовать ожиданиям потребителей и помогает компании получать конкурентное преимущество на рынке», — отметила директор департамента по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС Наталья Белоусова.

Предыдущая статья
«Изобретательный рок»: рецензия на новую песню ЭЙС «Не на 25 этаже»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru