Речь идет о выявленном объекте культурного наследия по адресу: Коробейников переулок, дом 1/2, строение 3, а также о строении 4, обладающем статусом объекта культурного наследия регионального значения.

В Хамовниках завершается реставрация главных фасадов исторических зданий товарищества мануфактур Ивана Бутикова. Это кухонный корпус (дом 1/2, строение 3), построенный в 1864 году и главный дом (дом 1/2, строение 4), в котором в XVII веке располагались жилые палаты тяглеца гостиной сотни Федора Коробейникова, а с конца XIX века — зал правления товарищества мануфактур.

«Завершается реставрация главных фасадов домовтоварищества мануфактур Ивана Бутикова в Коробейниковом переулке. Здания долгое время находились в неудовлетворительном состоянии и не использовались. С главных фасадов уже сняты леса и теперь можно вновь полюбоваться историческим обликом памятников. Сейчас продолжаются работыв интерьерах, а также на боковых фасадах. Недавно реставраторам удалось обнаружить в коридоре первого этажа главного дома фрагменты мозаичных полов. Предположительно, они датируются началом XX века. Эти фрагменты будут отреставрированы и взяты за основу для воссоздания полов в помещении», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Усадьба, на территории которой располагаются дома, известна с XVII века. Она неоднократно меняла хозяев и перестраивалась. В основе двухэтажного главного дома (строение 4) находятся палаты XVII века. Когда-то их занимал представитель привилегированной сословной купеческой корпорации Федор Коробейников.

С конца XVIII века домом владела надворная советница Прасковья Ушакова, а в середине XIX века он перешел к купцу Ивану Бутикову.

В 1882 году Бутиков затеял масштабную реконструкцию, добавив к главному дому производственных и жилых помещений. Кухонный корпус товарищества мануфактур (строение 3) возвели в 1864 году по проекту архитектора Михаила Бове (младший брат Осипа Бове). А в 1882 году к нему добавился переход из главного здания усадьбы.

На месте восточной каменной пристройки возвели новую — с подвалом, парадным входом со стороны Коробейникова переулка и двухэтажной лестничной клеткой. Новая часть, построенная по проекту архитектора П.П. Ершова, была предназначена для зала правления товарищества мануфактур.

Сейчас в главном доме реставраторы заняты восстановлением кирпичной кладки фасада, стен и арок, расчищают своды дома от наслоения краски, укрепляют фундамент и разбирают фрагменты поздней кровли. Далее приступят к работам внутри здания.

В цокольном этаже планируется провести реставрацию сводов, печуры (ниши на внутренней поверхности стен), дверных проемов и пола. На первом и втором этажах проведут работы по восстановлению интерьеров анфилад. Также отреставрируют ступени крыльца и сохранившихся лепных деталей фасадов.

Специалистам также предстоит отреставрировать окна и двери. Сейчас они установили временные для более гармоничного эстетического восприятия. Также в следующем году на фасады нанесут финальный красочный слой. Сейчас специалисты проводят работы по кровле обоих домов и по восстановлению перекрытий, закончена вычинка кирпичной кладки в сводчатых помещениях цокольного этажа.

Планируется, что комплексная реставрация усадебных строений завершится до конца 2024 года. Все работы ведутся под контролем специалистов Мосгорнаследия.

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