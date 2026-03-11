РАСПРОДАЖА

Музей русского импрессионизма представил выставку «Под маской»

Фото: пресс-служба Музея Русского импрессионизма

Карнавалы и маскарады, впрочем, как и ярмарки были популярны в России. Их любила аристократия, на торжищах в губерниях простой люд, да и в императорских дворцах придворные балы были отмечены маскарадным оттенком.

Музей русского импрессионизма для такой тематической выставки собрал живопись конца XIX – начала ХХ века, собрания частных коллекций. Произведения Владимира Маковского, Абрама Архипова, Сергея Судейкина, Николая Милиоти, образцы декоративно-прикладного искусства, изящные веера окутывают посетителя маскарадно-карнавальным занавесом.

Аристократия в России переодевалась и облачалась в героев античных мифов, средневековых романов и баллад. Отдельного упоминания заслуживает национальная мода – русский стиль, ориентальный, африканский. Никуда не уйдешь от ярмарок, петрушечного действа, скоморохов – всё это тоже составляющие карнавального действа на Руси.

Театральная атмосфера подчеркнута ожившими архивными фотографиями участников праздничных балов и маскарадов прошлых столетий. Таинственность продолжается и в героях спектакля «Маскарад» Театра на Таганке. Красиво, загадочно, заманчиво.

Марина АБРАМОВА

