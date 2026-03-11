РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставка «Весны прекрасные порывы» открылась на ВДНХ

Выставка «Весны прекрасные порывы» открылась на ВДНХ

By T1
214
весна - выставка
Фото: пресс-служба ВДНХ

В рамках мероприятий к 35-летию СНГ, а также в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в павильоне № 68 «Выставочно-торговый центр Республики Армения» представлены работы художников из Армении, Белорусии и России. Посетители выставки могут увидеть около 30 работ, выполненных в жанре фитоколлажа — техники живописи с применением растительных материалов.

Выставка «Весны прекрасные порывы» посвящена началу новой жизни и пробуждению природы после зимы. Свои работы на ВДНХ представили Ольга Алексеева, Марика Бабкова, Арсений Гукасовский, Нелли Даниелян, Ольга Дружинина, Наталья и Вячеслав Дружины, Марина Казарина, Галина Кузина, Карине Наджарян, Анна Петроченкова, Наталья Попова, Ирина Романова, Юрий Совалин, Юрий Толмачев, Карина Янсен и Марина Яковлева. Картины авторов выполнены в техниках сухой пастели, терра-коллажа, фрески и флюид арт.

Предыдущая статья
Музей русского импрессионизма представил выставку «Под маской»
Следующая статья
Яндекс и Международный фонд Л.Н. Толстого оцифруют наследие писателя

Новое в рубрике