Выставка «Весны прекрасные порывы» открылась на ВДНХ

В рамках мероприятий к 35-летию СНГ, а также в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в павильоне № 68 «Выставочно-торговый центр Республики Армения» представлены работы художников из Армении, Белорусии и России. Посетители выставки могут увидеть около 30 работ, выполненных в жанре фитоколлажа — техники живописи с применением растительных материалов.

Выставка «Весны прекрасные порывы» посвящена началу новой жизни и пробуждению природы после зимы. Свои работы на ВДНХ представили Ольга Алексеева, Марика Бабкова, Арсений Гукасовский, Нелли Даниелян, Ольга Дружинина, Наталья и Вячеслав Дружины, Марина Казарина, Галина Кузина, Карине Наджарян, Анна Петроченкова, Наталья Попова, Ирина Романова, Юрий Совалин, Юрий Толмачев, Карина Янсен и Марина Яковлева. Картины авторов выполнены в техниках сухой пастели, терра-коллажа, фрески и флюид арт.