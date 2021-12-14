Наталия Иванова представила новую песню «Закружи меня, зима»

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Российская певица Наталия Иванова представила слушателям новогоднюю композицию, получившую название «Закружи меня, зима». В репертуаре Наталии уже есть известная и всеми любимая песня «Новогодние игрушки», которую певица записала совместно со своим сыном Ростиславом. Новый сингл был выпущен, как и все предыдущие треки исполнительницы, на музыкальном лейбле United Music Group.

наталья иванова закружи меня зима

Новый год — один из самых любимых праздников, широко отмечаемых в России. Ему рады как дети, так и взрослые. Атмосфера праздника, новогоднее настроение создается украшенной елкой, салютом, бенгальскими огнями, запахом мандаринов и, конечно, песнями про Новый год и Рождество. Именно такую добрую и светлую композицию написала певица.


 
«Идея песни возникла у меня во время повторного заболевания ковидом. Так хотелось, чтобы в ней было все, что я люблю: зимний лес, легкий морозец и припев, под который хочется пойти в пляс», — рассказывает Наталия Иванова, — думаю, у меня это получилось».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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