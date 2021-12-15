Новая группа из Беларуси выпустила свой первый клип с режиссером Мальбэк и Сюзанны, Доры и Loc Doc

«Прогорят» — клип белорусской группы сheichai режиссерства Семёна Багирова. В ролике дуэт Марии Будницкой и Григория Карапузова делится историей, как случайная встреча может перевернуть жизнь.

В основе сюжета клипа лежит история пары, которая приняла решение расстаться, стерев все следы отношений. После разлуки герои приезжают в лес, чтобы сжечь вещи — атрибуты совместной жизни. Они разводят костер, бросают в него гитару, пластинки и фотографии. Однако фотографии напоминают им о лучших моментах взаимоотношений и о том, как они любили друг друга. Герои вспоминают, как вместе дурачились, слушали музыку и гуляли по крышам и понимают, что чувства не прогорели.

Семён Багиров, режиссер клипа: «Мне было приятно работать с ребятами, мы сошлись по энергетике. Проект был интересен тем, что артисты предоставили мне творческую свободу как в отношении создания сценария, так и самой съемки. Ночь в лесу, лунный свет, дым — именно то, что я давно хотел реализовать».

Cheichai рассказывают о том, как началось сотрудничество с режиссером: «Несколько лет назад Гриша увидел один из клипов Семёна и захотел, чтобы он снял нам клип. Все это время мы следили за творчеством Семена, оно нас очень вдохновляло. Как только решили снять клип — сразу написали ему. Он очень быстро ответил и через пару дней мы встретились с ним в кафе. Как рассказал нам Семён, у него давно была идея для клипа именно в лесу, но не попадалось подходящей песни. А тут всё сложилось! Он прислал сценарий, который полностью соответствовал нашим представлениям о клипе».

Cheichai — белорусская группа Марии Будницкой и Григория Карапузова, известных как финалисты конкурса «Новая Волна — 2021». Ранее выступали как дуэт «Мария Будницкая и Гринго» в музыкальных шоу «Главная сцена» и «Музыкастинг» на «Новом Радио», а также на празднике выпускников «Алые паруса» и «Доброфесте». В 2021 году у группы вышел сингл «Горячей, чем чай», который набрал около 200 тысяч прослушиваний в стриминговых сервисах.

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