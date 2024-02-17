Национальные павильоны ВДНХ открываются после реставрации

В павильонах республик СНГ на Главной выставке страны проводят различные культурные и экономические мероприятия, включая ярмарки, праздники и фестивали народного искусства.

ВДНХ — одна из главных туристических достопримечательностей столицы. Благодаря масштабной работе по возрождению Выставки национальные павильоны открываются после реставрации и вновь становятся точками притяжения для горожан и туристов. Каждый из них знакомит гостей с историей, традициями, экономическим и туристическим потенциалом своей страны.

Там проводится множество важных культурных и экономических мероприятий, включая ярмарки, праздники, дегустации национальных продуктов и фестивали народного искусства. После масштабной реставрации открыли уже шесть из восьми национальных павильонов ВДНХ. Еще в двух зданиях, являющихся объектами культурного наследия, работы продолжаются.

Как появились национальные павильоны

В 1939 году тематика павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки была связана в основном с территориальным признаком. Они были посвящены определенным регионам и республикам страны. Республиканская направленность Выставки усилилась в 1954 году. А в 1960-х здания перепрофилировали по отраслевому принципу и реконструировали.

Идея дать национальным павильонам вторую жизнь впервые возникла в начале 2000-х годов. За прошедшее время они сильно обветшали и нуждались в реставрации. В этот период выставочно-торговый центр Республики Армении занял павильон №68 «Угольная промышленность» (бывший «Сибирь»), выставочно-торговый центр Киргизской Республики — павильон №4 «Биология» (бывший Эстонской ССР), а выставочно-торговый центр Республики Беларусь разместился в павильоне №18 «Электротехника» (бывший Белорусской ССР).

Ситуация изменилась в 2014 году с переходом ВДНХ под юрисдикцию Правительства Москвы и с началом масштабной программы возрождения. Параллельно с восстановлением инфраструктуры и благоустройством велась научная реставрация павильонов. Исторические здания стали приводить в порядок в соответствии со статусом объектов культурного наследия федерального значения. Эти работы выполняют под руководством специалистов столичного Департамента культурного наследия.

Можно посетить уже сегодня

Одно из знаковых зданий — павильон №68 «Угольная промышленность» (бывший «Сибирь»). Это объект культурного наследия федерального значения, который был построен в 1954 году для экспозиции сельского хозяйства Сибири. Отсюда декоративные элементы на фасадах, отсылающие к флоре и фауне этого региона, а также украшающее вводный зал живописное панно. Архитекторы павильона — Р. Кликс и В. Таушканов. В 1959 году экспозицию сменил тематический раздел «Спутники», а затем — «Сельское хозяйство РСФСР».

С 2003-го в павильоне работает выставочно-торговый центр Республики Армении. Гости могут посетить ресторан национальной кухни и дегустационный зал. В галерее искусств представлены картины армянских художников и изделия народных промыслов. Кроме того, в павильоне проводят национальные праздники и организуют презентации туристического и промышленного потенциала Армении.

В 2015 году новую жизнь обрел павильон № 18 «Электротехника» (бывший Белорусской ССР). Это объект культурного наследия федерального значения, где сейчас располагается выставочно-торговый центр Республики Беларусь. Здание построили в 1954 году по проекту архитекторов З. Чернышевой и Г. Захарова. До 1964-го павильон занимала национальная экспозиция, а затем его переоборудовали под раздел «Электротехника».

Реставрация впервые проводилась в 2007 году. Специалисты привели в порядок фасады и интерьеры, а также скульптуру «Белоруссия социалистическая», расположенную на крыше. В 2016-м работы коснулись скульптурной группы «Труженики Белоруссии». Двухметровые бетонные фигуры, изображающие доярку, механизатора, колхозницу со снопом, охотника и ученого-агронома, были в аварийном состоянии.

Сегодня в обновленном павильоне проходят ярмарки товаров народного потребления, презентации туристского и промышленного потенциала белорусских областей, мероприятия, посвященные праздничным датам. К тому же гости могут посетить кафе национальной кухни. За павильоном с 2022 года расположен легендарный карьерный самосвал БелАЗ-7558. Модель высотой 5,5 метра, представленная на ВДНХ, перевозит до 90 тонн груза.

Павильон №14 «Вычислительная техника и информатика» (бывший Азербайджанской ССР) тоже имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Его построили в 1939 году по проекту архитекторов С. Дадашева и М. Усейнова. Фасады здания украсили узоры в технике майолики (особым образом изготовленной цветной керамики) и лепные композиции. При оформлении оконных проемов использовали решетки шебеке — деревянные витражи с цветным стеклом, изготовленные из небольших деталей и собранные без клея и гвоздей.

Изысканной отделкой отличались и интерьеры. Экспозиция Азербайджанской ССР знакомила посетителей с успехами республики в области культуры и искусства, животноводства и растениеводства, в том числе шелководства. В 1963 году павильон перепрофилировали и назвали «Вычислительная техника». Здание открыли для посетителей в 2019 году. Мастера отреставрировали декор на фасадах, витражи шебеке и парадную лестницу из гранита, воссоздали утраченные парные скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка». Помимо этого, были восстановлены исторические интерьеры.

Сегодня здесь располагается выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики. Посетителям доступна постоянная музейная экспозиция, посвященная истории, культуре и развитию Азербайджана. Работают выставочная зона, библиотека с читальным залом и кафе-чайная с сувенирами азербайджанского производства. В исторической оранжерее павильона проходят различные концерты.

Павильон №10 «Стандарты» (бывший Молдавской ССР) — единственный национальный павильон ВДНХ, не являющийся объектом культурного наследия федерального значения. Этот исторически ценный объект построен в 1954 году. Архитекторами здания были Ф. Наумов, А. Захаров, В. Туканов, Е. Васильев. Изначально павильон строился для размещения экспозиции Молдавской ССР, в 1963 году он получил новое название — «Стандарты СССР». В 1967-м прошла реконструкция здания со значительным изменением его облика: был выстроен каркасный фасад из стекла и металла, за которым исчезли исторический фронтон и колонны, а также появился второй этаж. В 1997 году демонтировали фальшфасад, установленный при реконструкции 1967-го, и провели ремонтные работы.

В 2011 году павильон был передан в аренду Республике Молдова. После капитального ремонта фасадов, реставрации исторических колонн и лепного декора в 2019-м здесь открылся выставочно-торговый центр Республики Молдова с магазином товаров для здоровья, рестораном и дегустационным залом.

Полюбоваться орнаментами и фонтанами

Павильон №11 «Металлургия» (бывший Казахской ССР) — объект культурного наследия федерального значения, который был построен в 1954 году архитекторами И. Петровым, Н. Куприяновым при участии Т. Басенова. Облик павильона отражает мотивы казахского национального зодчества. Главный фасад оформлен в виде трехпролетной арки и украшен барельефами с этническими орнаментами, а также скульптурами колхозницы и сталевара и памятниками поэту Джамбулу Джабаеву и передовику сельскохозяйственного производства Шыганаку Берсиеву.

До 1964 года павильон назывался «Казахская ССР», а затем — «Металлургия». В этот период здание реконструировали: купол демонтировали, а национальные мотивы в отделке были скрыты за металлическими фальшфасадами.

С 2017 по 2020 год в павильоне проводились реставрационные работы, был восстановлен исторический облик здания образца 1954-го. Специалисты столкнулись с серьезными сложностями: многие элементы были частично или полностью утрачены. Так, керамический декор фасадов воссоздавали по случайно сохранившимся фрагментам, найденным рядом со зданием. Над воспроизведением четырех скульптур на центральной части главного фасада работали, сверяясь с архивными снимками. А облик внутреннего купола с узорами смогли повторить благодаря цветным кадрам кинохроники.

Удалось воссоздать фасады, стеклянный купол со шпилем, национальный узор из цветной майолики, гранитную лестницу главного входа, а также скульптуры рабочего-сталевара и колхозницы. Были отреставрированы обнаруженные в ходе реставрации барельефы 1954 года на тему животноводства Казахстана и механизации сельского хозяйства скульптора Х. Аскар-Сарыджи, а также воссозданы скульптуры Джамбула Джабаева и Шыганака Берсиева. Кроме того, были проведены реставрационные работы в интерьерах исторической части здания: восстановлены зенитные фонари, люстры и бра, элементы гипсового декора. Привели в порядок мрамор на колоннах и полы. Проект стал лауреатом конкурса «Московская реставрация — 2021».

В 2021 году в отреставрированном павильоне №11 открылся выставочно-торговый центр Республики Казахстан. Здесь можно изучить мультимедийные экспозиции и познакомиться с историей, культурой и искусством этой страны, а также узнать о ее достижениях. В здании открыты ресторан национальной кухни, есть площади для различных мероприятий, конференц-зал и офисные помещения. В павильоне проходят различные выставки и национальные праздники.

Павильон №66 «Советская культура» (бывший Узбекской ССР) построили в 1954 году в стиле сталинского ампира с узбекскими архитектурными мотивами. Декоративным оформлением фасадов и интерьеров занимались художники-орнаменталисты и мастера резьбы по ганчу — смеси гипса и глины. В 1960-х годах павильон переименовали в «Советскую культуру», а в 1990-х его заняли многочисленные торговые объекты. Восстанавливать исторический облик здания начали в 2017 году. Павильон имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Ажурная ротонда с фонтаном — центральный элемент композиции и особая гордость советских инженеров и архитекторов. Ее построили в форме 10-конечной звезды, каждый луч которой опирался на четыре металлические колонны. Под сооружением был бассейн с фонтаном по центру. Со временем металлическая конструкция ротонды пришла в аварийное состояние — коррозия почти полностью разрушила металл. Реставраторы привели в порядок и несущую конструкцию 25-метрового сооружения. Они восстановили металлические решетки под карнизом и повторили утраченные декоративные элементы. Фонтан облицевали мозаикой с национальным орнаментом.

Два каскадных фонтана у входа были восстановлены по сохранившимся фрагментам. Специалисты обновили инженерные системы, установили современную систему очистки воды, а в боковых нишах сделали подсветку. Стены и ступени фонтанов отделали мозаикой с национальным орнаментом, а тумбы и декоративные колонны — полированными гранитными плитами.

У входа в павильон снова появились скульптуры передовиков производства, утраченные еще в 1960-е годы. Реставраторы воссоздали скульптуры чабана-каракулевода (мужчины с овцами каракулевой породы) и сборщицы хлопка (женщины с книгой и кустом хлопчатника). Чтобы монументы выглядели достоверно, специалисты скрупулезно изучали их архивные фотографии.

Внутри отреставрировали пять залов, которые оформили в национальном стиле. Помещения украсили тончайшей резьбой по дереву и орнаментальной росписью с сусальным золотом, декоративные лепные детали покрыли позолотой.

В октябре 2023 года состоялось торжественное открытие павильона №66, где разместился выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан. Сразу после входа в это здание посетители попадают в зал «Культурное наследие Узбекистана — достояние всего человечества». Здесь представлены музейные экспонаты доисламского и более поздних периодов, на центральной картине изображены выдающиеся деятели науки и культуры Узбекистана. В зале «Прикладное искусство» гости могут увидеть изделия, выполненные в технике резьбы по дереву, чеканки по металлу, а также национальную узбекскую керамику, ковры ручной работы и ткани, расшитые золотом. В зале «Туристический потенциал Узбекистана» можно совершить виртуальный тур по историческим местам Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда, а также ознакомиться с предложениями национальных туроператоров.

В зале «Новый Узбекистан» обустроено современное бизнес-пространство. Оно станет площадкой для изучения законодательства и инвестиционного потенциала республики. Здесь можно проводить переговоры, презентации, бизнес-семинары и мастер-классы.

Какие павильоны еще ждут открытия

Павильон №4 «Биология» (бывший Эстонской ССР) — объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1954 году по проекту архитекторов Х. Армана, А. Вольберга, Н. Тарваса. Главный вход оформлен асимметричным портиком, на котором первоначально располагался герб Эстонской ССР. Фасады здания украшают орнаменты и барельефы на тему сельского хозяйства. При отделке интерьеров мастера использовали искусственный мрамор и лепной растительный декор. До 1964 года в этом павильоне гости выставки могли познакомиться с достижениями Эстонской ССР в промышленности, культуре и сельском хозяйстве. После перехода ВДНХ на отраслевой принцип показа павильон перепрофилировали, он получил название «Биология».

С 2017 года в павильоне ведутся реставрационные работы. После открытия здесь будет действовать выставочно-торговый центр Киргизской Республики.

В будущем примет гостей и павильон № 6 «Химия» (бывший Литовской ССР). Это объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1954 году по проекту архитекторов К. Шешельгиса, А. Кумписа и Ю. Лукошайтиса. Здание представляет собой типичный образец сталинского ампира. В оформлении сочетаются классические приемы и народные литовские мотивы. С 1954 по 1963 год павильон назывался «Литовская ССР», с 1964 года — «Химия».