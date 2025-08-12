VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Тур Ильи Соболева добрался до Москвы

Фото © Виктория Кириллова

В Зелёном театре ВДНХ состоялся большой концерт Ильи Соболева, завершивший первую часть его турне. К этому моменту артист уже выступил в 25 городах России. Всего в 2025 году запланировано 40 концертов, которые посетят более 70 тысяч зрителей.

«Материал этого концерта – итог 25 выступлений в разных городах. Программа постоянно трансформировалась: то, что было в первом городе, отличалось от второго, а в Москве зрители увидели совершенно новую версию. Каждое шоу – живой организм, который развивается и меняется», – говорит Илья Соболев.

Артист превратил классический стендап в интерактивное шоу, где зрители стали полноправными участниками. «Я всегда стремлюсь создать нечто уникальное, чего никто раньше не видел. Каждое выступление для меня, как последний бой. Я никогда не повторяюсь, всегда ищу новые пути взаимодействия с залом», – делится комик.

