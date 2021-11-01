«Ночь искусств» в Открытой коллекции Политехнического музея

4 ноября 2021 года Политехнический музей предлагает погрузиться в выдуманный мир будущего с помощью ролевой игры «Чертеж для воскрешения». Она является частью одноименного художественного проекта, представленного на выставке «Горизонт ожидания», которая сейчас работает в Открытой коллекции. В «Ночь искусств» состоится четыре сеанса игры. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Каждый гость Открытой коллекции в эту ночь сможет оказаться в фантастической реальности воображаемого будущего, где технический прогресс позволяет вновь вернуть к жизни любого когда-либо умершего человека. Участники сами создадут своих героев игры, а их действия и поступки определят сюжет события, который будет разворачиваться в Открытой коллекции. Атмосфера фондохранилища задаст определенный тон игре, но какими будут ее персонажи, какие предметы коллекции окажутся им близки и знакомы, а какие выпадут из выдуманной реальности, определят сами участники события. Именно они станут соавторами историй, которые будут созданы в эту ночь в пространствах музейного фондохранилища.

Автор и куратор проекта — Ася Володина. Игра «Чертеж для воскрешения» — часть её художественной работы, представленной на временной выставке-исследовании «Горизонт ожидания». До 31 декабря она работает на территории музейного фондохранилища. Отправной точкой для создания арт-объектов экспозиции послужили предметы коллекций Политехнического музея, относящиеся к разным эпохам научного и технического прогресса. Работа Аси Володиной построена вокруг предметов быта и техники, связанных с жизнью и историей ее семьи.

Ася Володина — художница, сценарист, гейм-дизайнер. С 2005 года работает с медиумом ролевой игры (LARP) как независимый художник и в составе творческих групп. Её работы были представлены в Бард-колледже (Нью-Йорк), кунстхалле Bonniers (Стокгольм), Музее современного искусства «Гараж» (Москва), Театре Живого Действия (Москва), театре «Кампнагель» (Гамбург), на фестивале ArtProspect (Санкт-Петербург). Жанр ролевой игры, в котором все участники погружаются в фиктивное пространство, художница использует в своих работах для исследования отношений человека и времени, общественной и личной истории, социальных структур, внечеловеческой перспективы.

Ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» завершает годовую серию «культурных ночей», когда музеи, театры, библиотеки, выставочные и концертные залы после захода солнца проводят для посетителей свои тематические мероприятия. Первая «Ночь искусств» прошла в 2013 году.

Игра «Чертеж для воскрешения» состоится 4 ноября в Открытой коллекции Политехнического музея по адресу: Технополис «Москва», м. Текстильщики, Волгоградский проспект, д. 42, стр. 5, проходная 3.

Начало сеансов: в 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Рекомендация по возрасту: 16+

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