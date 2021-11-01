САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Ноябрь в Молодежном

Вопреки всем ограничениям, Молодежный театр продолжает работать, правда, с одним «но»: попасть на спектакли теперь можно только по QR-коду. Всех обладателей заветного штрихкода театр приглашает ознакомиться с афишей мероприятий. Репертуар на ноябрь — во вложении.

Последняя «Касатка»

Репертуар Молодежного театра покинет спектакль «Касатка» по пьесе А. Толстого в постановке Семена Спивака, в последний раз его сыграют 30 ноября и 1 декабря.

Премьера этого спектакля состоялась больше 20 лет назад. «Касатка» сразу полюбилась и зрителям, и критикам, и по праву стала считаться одним из самых посещаемых спектаклем в репертуаре Молодежного театра.

Это неудивительно, поскольку в спектакле задействован блестящий актерский ансамбль, и за все время состав остался практически неизменным. В последней «Касатке» на сцену выйдут заслуженные артисты России Наталья Суркова, Александр Строев, Зоя Буряк, Михаил Черняк, Сергей Барковский, Татьяна Григорьева, Елена Соловьева, Петр Журавлев, артисты Наталья Паллин, Евгений Клубов, Алексей Одинг, Светлана Стуликова.

К юбилею заслуженной артистки Зои Буряк

28 ноября спектакль «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе А. Вампилова состоится к юбилею заслуженной артистки России Зои Буряк. Актриса выйдет в роли Анны Хороших.

Еще будучи студенткой, Зоя Буряк снялась в легендарном фильме Александра Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего». С тех пор творческая судьба молодой актрисы неразрывно связана с кино и театром. На сцене родного Молодежного Зоя Буряк служит вот уже три десятка лет.

«Идиот.2012» к 200-летию со дня рождения Ф.Достоевского

11 ноября, в день рождения Фёдора Достоевского, в Молодежном театре состоится спектакль «Идиот.2012».

Главный персонаж «Идиота» — эдакий русский Дон Кихот, чистый умом и сердцем. Постановка Семёна Спивака полна трагических и комических моментов, что создает любопытный контраст в сюжете классика. Спектакль – обладатель диплома премии для молодых «Прорыв» и форума «Золотой витязь».

После спектакля все желающие смогут остаться на творческую встречу с создателями постановки. Видеозапись мероприятия будет доступна в социальных сетях театра.

Спектакль «АБАНАМАТ!» состоится в рамках проекта «Национальность – ленинградец. По отчеству – с Невы»

В 2021 году культурно-просветительское общество «Пушкинский проект» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга реализуют специальную программу, посвященную 80-летию со дня рождения С.Д. Довлатова. 14 ноября спектакль Молодежного театра «Абанамат!» состоится в рамках этого проекта.

Спектакль по циклу рассказов «Наши» уже много лет с успехом идет на сцене Молодежного театра. Ирония, любовь, ностальгия, жизнь бурная и непредсказуемая, где страсти кипят, как борщ в кастрюле – все сплелось в постановке Льва Шехтмана (США) на сцене Молодежного театра на Фонтанке. «Абанамат!» – это не сборник афоризмов, а попытка рассказать о «мелочах жизни» большого художника.

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