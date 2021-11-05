Московский Новый драматический театр представляет спектакль Юрия Печенежского «Я шагаю по Москве» по сценарию Геннадия Шпаликова.

Многие помнят одноименный советский фильм Г. Данелии, ставший в своё время «гимном молодёжи шестидесятых», необычайно светлый, оптимистичный, дающий надежду на счастливое будущее. Именно этот оптимизм, особая «московская» атмосфера и привлекла режиссёра, предлагающего собственную интерпретацию истории, рассказанной выдающимся поэтом и кинодраматургом в прошлом столетии.

«Жизнь — это прекрасно! Именно такое чувство дарит нам прочтение сценария Геннадия Шпаликова, лирического героя 1960-х, любившего жизнь во всех её проявлениях, как никто другой. «Я шагаю по Москве» — это один день из жизни не знакомых ранее между собой молодых людей, ставших за этот день друзьями, и, возможно, никогда больше не встретившихся. Это комедия в акварельных тонах, лишённая пафоса, говорящая нам о простоте отношений, простоте взглядов, простоте… дающей ощущение счастья», — говорит режиссёр спектакля.

Эскиз спектакля был показан на сцене «Мастерская» Нового драматического театра летом 2021 года в рамках режиссёрского конкурса, и стал его финалистом.

Режиссёр-постановщик, решение сценического пространства — Юрия Печенежский.

В главных ролях — Сергей Моисеев, Борис Шильманский, Алексей Красовский, Глеб Гузей, Максим Городов, Дмитрий Морозов, Игорь Андреев, Евгений Кениг, Екатерина Кобба.

Премьерные показы пройдут 12, 13 и 20 ноября 2021 года.

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