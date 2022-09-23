Когда-то, в XIX веке, во всех состоятельных семьях у детей были гувернеры-французы и домашние учителя, чаще всего из немцев или англичан. В советское время основной акцент в обучении ребят был сделан на школу. В наше время все чаще прибегают к услугам репетитора. Но давайте разберемся, нужен ли вашему ребенку репетитор и в каких случаях следует озаботиться поисками педагога.

Репетитор – «урокодатель» или педагог

Казалось бы, чего проще быть репетитором – работай себе по программе, объясняй новый материал да отрабатывай его на тестах. Но с таким «урокодателем» вашему ребенку вряд ли будет комфортно. Настоящий педагог совмещает в себе и ученого, хорошо знающего программу и сверх нее; и учителя, методически грамотно выстраивающего занятия; и психолога, умеющего найти подход к любому ученику; и воспитателя, формирующего нравственные качества; и даже старшего друга, которому подросток будет доверять свои проблемы. Найти такого репетитора непросто, но можно. Для этого необходимо зайти на сайт Профи, оставить заявку, описав свои требования. Перед очным знакомством вы можете многое узнать о кандидатуре: образование, стаж, опыт работы репетитором и даже увидеть фотографию педагога. Более точное представление вы составите уже после нескольких занятий. Мы советуем: если что-то пошло не так, если ребенок через силу общается с преподавателем, то следует найти другого репетитора.

Когда без репетитора не обойтись

Многие родители, не желая лично заниматься с ребенком, стремятся передать его в руки репетитора. Иногда доходит до смешного: ученику третьего класса нанимают репетитора по математике или чтению, как будто взрослые сами не могут ему помочь справиться с домашними заданиями. Но есть ситуации, когда действительно нужен репетитор.

Обучение иностранному языку. Чтобы владеть иностранным языком в совершенстве, необходима постоянная практика. Школьных занятий явно не хватает, желательно заниматься с репетитором индивидуально или в группе продолжительное время. Восстановление знаний по пропущенным занятиям. Сложности возникают у детей, которые по тем или иным причинам, чаще всего по болезни, пропустили много часов. В этом случае можно взять репетитора, чтобы догнать класс. Ребенку не даются сложные предметы. Чаще всего трудности возникают с математикой и русским языком. Регулярные занятия с опытным педагогом помогут «держаться на плаву» и не отставать от других. Традиционно приглашают репетиторов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Репетитор по компьютерным играм

Репетитор нужен не только для «натаскивания» по тем или иным дисциплинам. Под руководством педагога ребенок может освоить сложную компьютерную игру, которая разовьет его логику, сформирует внимательность, усилит терпение, а также проявит творческие способности. Речь идет об обучении Minecraft, очень интересной программе, которую любят не только дети, но и взрослые. Найти педагога по данному направлению вы также сможете на Профи.

Вам нужны услуги репетитора? Заходите на сайт Профи, оставляйте заявку, выбирайте из широкого списка кандидатур. Найдите своего педагога!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.