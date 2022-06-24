Катание на аквабайках стремительно набирает популярность в российских акваториях. Гидроцикл также называют водным мотоциклом, байком, скутером, аквабайком.

Многие россияне, а особенно жители больших городов ищут, где покататься на гидроциклах в знойный летний день. Так, жители и гости столицы часто посещают центры, предлагающие услуги катания на водном транспорте.

Ниже приведен список мест, где можно покататься на гидроциклах и другом водном транспорте в Москве.

Помимо развлечений, в Москве также можно отправиться на речную прогулку на теплоходе. Мы рекомендуем покупать билеты на сайте sputnik8.com. У них большой выбор речных круизов и адекватные цены.

Содержание:

2. Рекомендации и правила безопасности на воде

Где покататься на гидроциклах

WaterRest

Компания предлагает арендовать и покататься на мощных гидроциклах в округе Подмосковья. Во время водного путешествия можно увидеть живописные виды Пироговского и Клязьменского водохранилищ. Можно заплатить как за одиночное катание течение 10 минут, так и за часовую прогулку в кругу друзей на нескольких гидроциклах.

Также компания предоставляет водные мотоциклы на корпоративы и съемки.

Цены на водные прогулки начинаются от 8000 рублей за час.

Компания находится в зоне отдыха Бухта Радости-2 по адресу: Московская область, Мытищинский район, деревня Сорокино, владение 3.

FREESTYLE WAKE PARK

Здесь можно не только покататься на гидроциклах, но и воспользоваться услугами ресторана-бара. Владельцами установлено ограничение по возрасту – с 18 лет.

В стоимость проката водного транспорта включается спасательный жилет. При этом квалифицированный персонал тщательно следит за соблюдением правил безопасности.

Стоимость за прокат гидроцикла начинается от 1 500 рублей за 10 минут.

Место аренды гидроциклов находится в Московской области, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 19

Виктория

Компания предлагает весело провести время с семьей или друзьями и, действительно, большие скорости. Ее главный плюс – наличие водного мотоцикла легендарного производителя Bombardier Sea Doo RXP. Его мощность равна 215 л.с. Данная модель сочетает в себе информационный центр, обучающий режим, «умный руль», систему шумоподавления, электрическую систему регулирования наклона сопла, противоугонную систему, двойные зеркала.

Цены на услуги начинаются от 8500 рублей за час.

Покататься можно в нескольких акваториях Подмосковья – Клязьминском, Пироговском, Пестовском, Икшинском водохранилищах.

Just Crazy

В компании можно арендовать не только аквабайк (как стоячий, так и сидячий), но и другие виды водномоторного транспорта, а именно: катера, флайборды и другие. Компания – одна из немногих в Москве и Подмосковье, которая предлагает арендовать стоячие спортивные модели гидроциклов.

С понедельника по четверг арендовать аквабай можно за 12 000 рублей/час. С пятницы по воскресенье цена повышается до 15 000 тысяч/час.

Забронировать гидроцикл можно по адресу: Москва, 65-66 км МКАД, ТВК, яхт-клуб «Крокус Сити» Ресторан «Шор Хаус».

Теплоход

Судоходная компания предлагает в аренду аквабайки известных брендов. Каждая модель имеет отличную устойчивость, мощный мотор, возможность разгоняться до 100 км/час.

Цены варьируются от 12 000 рублей/час и выше.

Арендовать гидроцикл можно по адресу: Москва, ул. Мясницкая, д.7, стр.1.

Гидробаза «Кудиново»

Прекрасное место для активного отдыха. Здесь можно покататься на гидроциклах, провести корпоратив или торжество. На базе есть все условия для приема и размещения гостей. Также можно отправиться на рыбалку или позагорать на чистом пляже.

Цена за прокат гидроцикла начинается от 3 000 рублей за час. Стоимость зависит от модели и типа водного мотоцикла.

Чтобы с пользой провести время, нужно отправиться по адресу: Московская область, Ногинский район, село Кудиново. Добраться можно по Горьковскому шоссе (до поворота на село Кудиново, 27 км от МКАД).

Яхт-клуб «Александрия» (Лодочная станция «Роса»)

Яхт-клуб расположен в акватории Иваньковского водохранилища. Компания предоставляет к прокату современные гидроциклы, а также услуги профессиональных инструкторов и техническое обслуживание. Желающие могут также арендовать вертолет, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты птичьего полета. Клуб работает в теплое время года, прием гостей осуществляется по предварительной записи.

Адрес: берег Иваньковского водохранилища, поселок Новозавидовский. Добраться можно на электричке, идущей с Ленинградского вокзала до станции Завидово. Время в пути – 1,5 часа. Если ехать на своем автомобиле, то можно поехать по Ленинградскому, Новорижскому или Дмитровскому шоссе (примерно 100 км от Москвы).

Туристическая база «МосОблТуризм»

Турбаза расположена на Щелковских доломитовых карьерах.

На базе можно арендовать гидроциклы класса «Гранд Туризмо» и аквабайки других типов. Цена начинается от 6 000 рублей в час. Предполагается проживание на территории турбазы от двух дней.

Помимо катания на гидроциклах, можно посетить групповые занятия и индивидуальные тренировки, а также поучаствовать в туристических показательных маршрутах.

На базе созданы все условия для проживания и комфортного отдыха посетителей.

Адрес: Московская область, г. Щелково, ул. Заречная. 137 (17 км от МКАД).

Турбаза расположена на Щелковских доломитовых карьерах. Здесь можно арендовать

Прежде чем сесть за руль гидроцикла, нужно:

Научиться плавать.

Изучить правила, которые обеспечат безопасность плавания на водоемах, устройство водного транспорта.

Изучить практические приемы управления.

Экипировка водителя и пассажира включает в себя:

Гидрокостюм.

Защитная обувь.

Очки.

Перчатки.

Спасательный жилет.

Выбрав подходящее место для катания и предварительно изучив правила безопасности, можно организовать прекрасный отдых на воде и получить незабываемые эмоции!

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