О фильме «Фрау»

Премьера фильма «Фрау» состоялась на фестивале российского кино «Маяк» – картина получила две награды (лучший сценарий – Любовь Мульменко, лучшая женская роль – Лиза Янковская). Продюсер фильма – Наталья Дрозд («Один маленький ночной секрет», «Снегирь», «Купе номер 6», «Аритмия»). Производство – кинокомпания «Форест-Фильм».

«Фрау» – тонкая и трогательная сказка про современного рыцаря и балерину. Иван (Вадик Королев из группы OQJAV) работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в «бабушкиной» квартире, слушает советские пластинки и воображает себя героем средневекового эпоса. Прочитав еще в детстве «Легенду об Уленшпигеле», Иван решает быть рыцарем: называет всех девушек «фрау» и считает, что жить нужно для того, чтобы служить женщине. Кристине же (Лиза Янковская) совсем не свойственно испытывать ностальгическую тоску по прошлому и вдохновляться романтическими иллюзиями. Кристина – балерина местного театра, выросла в классической женской семье (мама и бабушка) и состоит в бесперспективных отношениях с женатым хирургом. Тем не менее, у этих двух совершенно не похожих друг на друга людей есть кое-что общее — желание создать свою семью.

«Фрау» — второй режиссерский проект Любы Мульменко, одной из самых известных российских сценаристок (среди сценарных работ – «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Купе номер 6» Юхо Куосманена). «Любовь Мульменко — наша Грета Гервиг», – писал кинокритик Егор Москвитин после просмотра «Фрау» на фестивале «Маяк».

К общероссийской премьере журнал «Сеанс» подготовил книгу со сценарием фильма.