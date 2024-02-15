Забытая опера Верди «Стиффелио» театра Новая Опера теперь на экранах кинотеатров

В момент выхода в 1850 году опера подверглась цензуре и была предана забвению. Возрождение началось лишь в 1960-х годах, а в нашей стране постановка впервые была показана на сцене Новой Оперы, где с успехом идет уже 2 сезон.

Екатерина Одегова, режиссер-постановщик «Стиффелио», уходит от традиционного прочтения сюжета, где в центре внимания — измена жены, муки ревности, выстраданное прощение мужа-священника. Основная линия сюжета — кризис веры главного героя — протестантского пастора Стиффелио. Измена жены для него — момент истины, суровое испытание веры, которая казалась незыблемой. Создатели спектакля в поисках сценического воплощения обращаются к лучшим произведениям европейского кинематографа — «Дневник сельского священника» Робера Брессона (1951), «Слово» Карла Теодора Дрейра (1955), «Причастие» Ингмара Бергмана (1962). Постановка выглядит аскетично, а созданные костюмы отсылают к дагеротипам Викторианской эпохи. В лаконичном, практически пустом пространстве спектакля драма выходит на первый план — не только символически, но и буквально: постепенно надвигающаяся из глубины стена по мере действия выталкивает героев на авансцену трагедии.

В заглавной партии — приглашенный солист Большого театра России Сергей Поляков. Певец выступал в известных оперных театрах мира: в Берлинской государственной опере, Королевском театре Ковент-Гарден, Национальном театре Мангейма, Королевской опере в Стокгольме и во многих других. В роли Лины, жены Стиффелио, — Елизавета Соина, знакомая театральной публике по ролям Маргариты в «Фаусте» Ш. Гуно, Мадам Баттерфляй в одноименной опере и Мими в «Богеме» Дж. Пуччини.

Фильм был создан при помощи многоплановой съемки несколькими камерами с использованием передовых технологий видео, света и стереозвука. Крупные планы позволят публике в прямом и переносном смысле приблизиться к эмоциональным переживаниям героев и разглядеть мельчайшие изменения в мимике актеров. Режиссером киноверсии выступил Валерий Спирин, уже известный постоянным зрителям проекта по работе над предыдущими релизами — «Пиковая дама», «Реверс», «Ночь перед Рождеством».

Опера «Стиффелио» получила положительные отзывы в прессе — Екатерина Бирюкова пишет для «Коммерсанта»: «Кинематографическая игра теней и световых пятен в максимально лапидарном черно-белом пространстве нового спектакля важна не меньше, чем игра актеров. На фирменное беспечное кружение вердиевской музыки тоже деликатно наброшена тень. А маэстро Самоилэ увлеченно показывает ее сложность, многозначность и многослойность».

Зрители в 60 городах России смогут погрузиться в готическую атмосферу Викторианской эпохи в 200 кинотеатрах страны.

Фото – Екатерина ХРИСТОВА