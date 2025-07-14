Оксана Янковская: «Возраст для старта был, мягко говоря, не ранний»

О том, как проснулся интерес к легкой атлетике, что дало уверенность в себе и как реализовались амбиции, АртМосковии рассказал спортивный психолог, исполнительный директор Ассоциации корпоративного спорта — Оксана Янковская.

– Оксана, всегда интересно знать, как всё начиналось. Во сколько лет вы начали заниматься лёгкой атлетикой? И почему выбор пал именно на неё?

– Сначала в моей жизни были бальные танцы — я занималась ими в детстве, и это дало мне чувство ритма, сценичность и уверенность в теле. Но потом был перерыв. А в лёгкую атлетику я пришла неожиданно — буквально «за компанию». Мне было 15 лет, я пошла записать младшего брата в секцию и вдруг почувствовала: а почему бы и самой не попробовать?

Возраст для старта был, мягко говоря, не ранний, особенно по спортивным меркам. Но это меня не остановило. Наоборот — включились мои внутренние амбиции и лидерские качества. Хотелось быть наравне с теми, кто уже давно в спорте. А потом — обгонять их, выигрывать, преодолевать себя.

Интерес к лёгкой атлетике рос вместе со мной. Я приходила не как «готовый спортсмен», а как человек, который увидел в этом возможность развиваться, расти, добиваться — и не сдаваться. Этот путь стал для меня стартом не только в спорте, но и в профессии, и в жизни.

– Говорят, что у детей-спортсменов крадут детство. Было ли ваше детство счастливым? Как ваши дети относятся к спорту?

– Это очень справедливый вопрос, особенно когда речь идёт о видах спорта с ранней специализацией — таких как фигурное катание, спортивная или художественная гимнастика. Там действительно детство может пройти под лозунгом «режим, дисциплина и результат», и цена успеха бывает слишком высокой — особенно в эмоциональном и психологическом плане.

Но в моём случае всё было иначе. Я пришла в лёгкую атлетику в 15 лет — уже сознательно, без высоких нагрузок и давления. У меня было обычное, счастливое детство — со школой, друзьями, поездками, без жёстких графиков. Поэтому я не чувствую, что спорт что-то у меня отнял. Скорее, он дал: цель, опору, опыт, уверенность.

Что касается моих детей — они занимаются спортом, но в формате секций, кружков, удовольствия от движения. Я никогда не настаивала на профессиональной спортивной специализации. Видела, насколько это тяжело — и какова цена высоких результатов. Если однажды они сами захотят серьёзно пойти в спорт — я, конечно, поддержу. Но это должен быть их осознанный выбор. Спорт высших достижений — это не просто хобби, это образ жизни. Он требует полной отдачи. И к этому человек должен прийти сам.

– Почему вы решили переквалифицироваться? И почему выбрали именно психологию?

Психология интересовала меня всегда, особенно в контексте спорта. Во время своей спортивной карьеры я сама работала с психологом — и это был очень сильный опыт. Тогда я почувствовала, насколько точечно и глубоко психолог может повлиять на состояние, настрой, уверенность. Этот эффект меня по-настоящему вдохновил.

Со временем я поняла, что хочу не просто понимать себя, но и уметь помогать другим — так же эффективно, профессионально, быстро. Ведь у спортсменов, особенно тех, кто на пике формы или в соревновательном графике, нет времени на долгие размышления. Как я говорю в шутку: результат нужен не сегодня и не завтра — он нужен «вчера». И для этого важны методы, которые работают точно, мобильно, без лишней воды.

Поэтому я целенаправленно вкладывалась в образование, искала подходы, которые действительно применимы в спортивной реальности: когда счёт идёт на секунды, когда нужна уверенность здесь и сейчас. Конечно, каждый случай уникален. Но главная идея моей работы — делать психологическую помощь для спортсмена практичной, доступной и результативной.

– Как вы выбирали вуз? Что больше всего нравилось в учёбе?

– Я изначально знала, что мне интересна психология спорта — поэтому выбрала обучение в РГУФКе. Это была осознанная точка входа в профессию, где спорт не на словах, а в ежедневной практике. Позже я уже проходила дополнительную подготовку и сертификацию в других вузах, чтобы расширить инструменты, которые действительно работают с профессиональными спортсменами. Но, если честно, самое вдохновляющее — это была практика.

Когда ты не просто читаешь про методы, а пробуешь их «в поле»: на сборах, в залах, на стартах. Когда видишь, как меняется состояние спортсмена, как он выравнивается, собирается — и выходит побеждать. Вот тогда и рождается настоящее понимание профессии.

– Как быстро вы начали работать по новой специальности? Помогает ли вам самой профессия психолога? Или «сам себе не помощник»?

– Работать я начала довольно быстро — уже на последнем курсе, потому что психология спорта стала для меня вторым высшим образованием. На тот момент я уже чётко понимала, куда иду. Моими первыми клиентами были юные спортсмены, и тогда я мечтала о работе со спортом высших достижений. А как мы знаем, любая мечта становится реальностью, если превратить её в цель и двигаться к ней шаг за шагом. Что касается того, помогает ли мне моя профессия в жизни — однозначно да. Психология влияет на всё: от того, как я выстраиваю контакт с людьми, до того, как справляюсь с трудностями и отношусь к жизни в целом. Это уже стало не только профессией, но и моей философией. Но при этом я точно знаю: «сам себе психолог» — нерабочая схема. У меня есть свой личный психолог, и я считаю это обязательной частью профессиональной гигиены любого практикующего специалиста. Это нужно не только для того, чтобы не переносить свои личные истории на клиентов, но и для внутренней устойчивости и ясности — особенно в такой интенсивной и ответственной профессии.

– Кто ваши клиенты? Как они вас находят?

– Сейчас среди моих подопечных — как юные спортсмены, так и топовые атлеты нашей страны. Это ребята, которые проходят путь от первых соревнований до международных стартов, и те, кто уже представляет Россию на крупнейших аренах. Работа с ними — большая ответственность и большое доверие. Многие находят меня через социальные сети — я стараюсь вести их осознанно, делиться полезной информацией, говорить о психологии спорта просто и понятно. Думаю, это помогает спортсменам почувствовать, что «психолог — это не страшно», а иногда и жизненно необходимо.

Что касается рекомендаций, то в спорте «сарафанное радио» работает не так быстро. Спортсмены, особенно на высоком уровне, часто придерживаются полной конфиденциальности в вопросах сотрудничества с психологом — и это абсолютно нормально. Но если человек действительно чувствует пользу от нашей работы, он может откровенно поделиться этим с близкими, друзьями или товарищами по команде. Такие рекомендации всегда особенно ценны, потому что идут от доверия и личного опыта.

– Какими техниками вы пользуетесь в работе?

– В своей работе я использую комплексный подход, опирающийся на методы, которые доказали свою эффективность в спортивной практике. Это прежде всего техники когнитивно-поведенческой терапии, НЛП, инструменты психологического консультирования, а также короткие стратегические форматы, позволяющие работать точно и быстро.

Но один из моих любимых и по-настоящему универсальных инструментов — это Wingwave®-коучинг.

Почему он стал для меня опорой?

Потому что в спорте время — решающий ресурс. И здесь особенно важны методики, которые позволяют быстро достигать ощутимого результата. Одна сессия Wingwave по эффективности приравнивается к трём классическим психологическим консультациям — и это не маркетинговый лозунг, а практика, проверенная на спортсменах разных уровней подготовки.

С помощью этой методики мы можем:

быстро снять соревновательный стресс и вернуть спортсмена в ресурсное состояние;

перепрожить негативный соревновательный опыт — особенно если была травма, поражение или несправедливое судейство;

отстроить устойчивое предстартовое состояние и заякорить его — чтобы спортсмен мог входить в нужный боевой настрой по команде или по якорю;

работать с внутренними блоками, страхами, установками и даже психосоматикой, когда тело «отвечает» на внутренние напряжения.

Wingwave позволяет мозгу «перепрошить» опыт, чтобы спортсмен мог оставить прошлое в прошлом и сосредоточиться на задачах «здесь и сейчас». Это особенно важно в видах спорта, где всё решают секунды и сотые, и нет времени на долгие разговоры. Этот подход хорошо сочетается с другими техниками, и именно поэтому я использую его как один из ключевых в своей практике.

– Есть ли какие-то критерии, по которым становится понятно, что психологическая проблема решена? С какими вопросами чаще всего обращаются спортсмены?

– Да, конечно. В спорте всё очень конкретно, и мы тоже работаем с чёткими ориентирами. Критерий того, что проблема решена — это ощущение спортсмена, что его запрос «закрыт», а главное — поведение и результаты. Если раньше он, например, «зависал» на старте, терял контроль, а теперь спокойно входит в состояние, использует свои инструменты и показывает результат — значит, мы сработали.

Чаще всего спортсмены приходят с тем, что я называю «парадокс тренировок и стартов»:

на тренировках — отличные результаты, техническая чистота, уверенность,

а в день соревнований — всё как будто «отключается»: тревога, ступор, потери в исполнении.

Это классическая работа с предстартовым состоянием, волнением, концентрацией и управлением вниманием.

Вторая частая категория — это выгорание.

Спортсмен может прийти на этапе, когда он выжат морально и эмоционально. Особенно после серии неудач, травм или давления со стороны — ожиданий тренера, семьи, самой системы. Там важно сначала вернуть ресурс, а потом уже работать с целями и мотивацией.

В любом случае, цель спортивного психолога — не просто «поговорить», а помочь пройти путь от состояния неуверенности к состоянию внутренней устойчивости и готовности действовать. Когда спортсмен начинает справляться сам, уверенно применяет техники в нужный момент — это и есть признак, что работа дала результат. Но когда речь идёт о спорте высших достижений, всё немного иначе. Там психолог становится частью команды, и работа чаще строится как длительное сопровождение. Потому что задачи постоянно меняются: подготовка к ключевым стартам, восстановление после травм, психологическая адаптация к новым условиям или ролям в команде. Это уже не история про «решить одну проблему», а про выстраивание системы психологической поддержки на каждом этапе спортивного пути.

– ⁠Оксана, вы Исполнительный директор Ассоциациации спортивных психологов. Как вы пришли в эту должность? И какие у вас обязанности?

– Моя работа как исполнительного директора Ассоциации спортивных психологов — это не просто про управление. В первую очередь, в мои задачи входит реализация проектов, которые создают члены Ассоциации, и продвижение этих инициатив в регионы, в министерства, спортивные федерации — туда, где спорт развивается и где особенно важно системное понимание роли психологии. Также я курирую стратегическое развитие Ассоциации, поддерживаю профессиональное сообщество, развиваю образовательные программы, слежу за качеством и этическими стандартами. Мы стараемся делать всё, чтобы спортивная психология была не вспомогательной опцией, а полноценной частью спортивной экосистемы. На эту должность я пришла по личному приглашению президента Ассоциации Лиры Гаязовны Уляевой — и для меня это больше, чем работа. Это про смысл, вклад и профессиональное будущее нашего направления.

– Расскажите, пожалуйста, про Ассоциацию спортивных психологов. Какие цели и задачи она решает?

– Ассоциация спортивных психологов — это профессиональное сообщество, которое объединяет специалистов, реально работающих в спорте и понимающих его изнутри. Наша миссия — сделать психологическую помощь в спорте системной, профессиональной и доступной. Мы развиваем образовательные проекты, сопровождаем сборные команды, юниорский, массовый и корпоративный спорт, поддерживаем тренеров, родителей и самих спортивных психологов. В центре внимания — не разовые сессии «по тревоге», а долгосрочная работа, встроенная в спортивный процесс. Мы помогаем справляться с давлением, выгоранием, нестабильностью, возвращением после травм — и всё это с учётом специфики каждого вида спорта. Для меня как исполнительного директора Ассоциации это не просто организационная роль. Это ответственность — за развитие профессии, за подготовку специалистов, за доверие к психологу в спортивной команде.

– Чем отличается работа психолога от работы спортивного психолога? И обязательно ли идти в узкую направленность?

– Работа спортивного психолога принципиально отличается от классической психологической практики. Мы работаем в условиях высокого давления, соревновательного стресса и постоянной необходимости показывать результат. Здесь нет времени «поговорить и подумать» — здесь важно точно, коротко и практично помочь спортсмену собраться, стабилизироваться, восстановиться и двигаться дальше.

Спортивный психолог — это специалист, который отлично разбирается в специфике спорта и спортивной деятельности:

знает, как устроен тренировочный процесс,

какие ментальные задачи стоят на каждом этапе подготовки,

что происходит с психикой в период спада формы или после травмы,

как меняется мышление спортсмена в зависимости от возраста, этапа карьеры, уровня ответственности.

Наша задача — не только поддержать, но и встроиться в систему подготовки: понимать терминологию, ритм сборов, взаимодействие с тренерским штабом, цели и реальность конкретного вида спорта. Без этого доверия и эффективности не будет.

Мы работаем не в вакууме. Мы рядом во время кризисов, падений, срывов, больших ожиданий. Мы — те, кто помогает разобраться с мыслями и эмоциями, не потерять себя под давлением, восстановиться после неудачи и остаться сфокусированным, когда всё решается за секунды.

Мы не просто говорим: «А что ты сейчас чувствуешь?» Мы спрашиваем:

«Что ты сейчас думаешь — и куда тебя это ведёт?»;

«Как ты справляешься с тем, что ты не на пике, а от тебя ждут максимум?»;

«Что ты скажешь себе за 5 секунд до старта?».

Спортивный психолог — это тот, кто помогает перевести психологию в результат, а не только осознать чувства. Это профессия о конкретных действиях под давлением, и она требует высокой вовлечённости в спортивную среду. Что касается узкой специализации — она не обязательна, но в спорте, особенно профессиональном, невозможно работать поверхностно. Здесь всё решают нюансы: понимание дистанций, циклов, ролей, ожиданий, ментальных ям. И если ты не ориентируешься в этой системе — спортсмен чувствует это сразу.

Спортивная психология — это про мгновенные решения, ментальную выносливость и способность быть рядом там, где особенно трудно. И это делает её уникальной.