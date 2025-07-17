Ирина Гурницкая: «Энергия любви — стержень моей жизни»

– Ирина, Вам удалось реализовать множество масштабных культурных проектов в России и десятках зарубежных стран, в чем секрет успеха в такой непростой профессии, как продюсер?

– Не пасовать перед трудностями, не тратить время на сожаления, а сразу переходить к действиям. В любом деле бывают ошибки, важна работа по их корректировке. Я ошибку признаю и сразу исправляю, перехожу на новый уровень, и какие-то огрехи рассматриваю как повод для роста, развития. И каждый следующий проект учит меня и мою команду чему-то новому, становится ярче, интереснее.

– Каким был самый нестандартный случай из практики, о котором можно рассказать?

– Роды в поезде во время международной семейной Олимпиады «Ты да я, да мы с тобой», Россия-Сербия, 2011 год. Мое агентство IPCES — организатор от российской стороны. Семьи участвовали в разных конкурсах, спортивных и творческих состязаниях. Между городами перемещались на поезде. Оказалось, одна из мам в семье, где было трое детей, решила скрыть от организаторов беременность на последнем месяце, в итоге роды произошли в пути, незабываемо… Была зима и фасон ее шубы помог, никто не заметил. Мы благополучно отправили эту семью домой где-то на границе Сербии и Румынии…

Много всего происходит в больших проектах, особенно в связи с трансформацией ситуации в мире. Масштабные события готовятся заблаговременно. Так было с международным фестивалем в Канберре (Multicultal Festival in Canberra Австралия), в год присоединения Крыма к России. Мое Агентство было выбрано МИД РФ как организатор с российской стороны.

Рассчитывали поездку по курсу, который изменился ко времени вылета более, чем в два раза. И сам факт участия российской культурной делегации был под вопросом: оркестру не выдавали визы, — только директор и костюмер получили, а музыканты — нет. У нас было официальное приглашение от министерства культуры Австралии, но оно там имеет статус скорее общественной организации, поэтому власти Австралии вдруг предложили оформить музыкантам рабочие визы, тариф — заоблачный. Спасая ситуацию, мы вступили в бурную переписку с миграционной службой Австралии, а разница во времени — 8 часов, у нас ночь и ранее утро, а у них рабочий день заканчивается в четыре часа. В итоге наш человек в Австралии, Анна Куприянова, честь ей и хвала, стала приходить в миграционную службу буквально каждый день в попытке доказать нашу правоту, отсутствие намерений работать (у нас не было коммерческих выступлений, мы участвовали в международными событии), и в один из дней у офиса миграционной службы Анне встретился грек… Разговорились, и вот грек в Австралии нам и помог, он был юрист, нашел в местном законодательстве какую-то лазейку, и все мы, а не только директор и костюмер, — весь Сергиево-Посадский симфонический оркестр и команда организаторов — смогли приехать на это огромное международное событие для 240 тысяч зрителей с участием 80 стран.

Помню то утро, просыпаюсь, а у меня на почте десятки электронных писем с долгожданными визами. Вечером того же дня мы отправились в путь.

Я всегда так поступаю: если есть хотя бы на полпроцента шанс, стараюсь до конца не сдаваться и бороться за результат.

А дальше стартовал мною созданный фестиваль «Звезды материков»: в Соединённых Штатах Америки: мы организовали выступления по всему восточному побережью, в том числе в Нью-Йорке, Филадельфии и в Вашингтоне.

– А какое из событий стало самым запоминающимся?

– «Высоцкий 80. Я жив!» — самый сложный проект. Владимир Семенович — великий поэт и артист, творческое приношение в честь его юбилея по самому замыслу не могло быть рядовым, это было грандиозное мультимедийное шоу на одной из самых крупных площадок — ГЦКЗ «Россия» в московских Лужниках. Как продюсеру мне это мероприятие далось невероятно сложно: в процессе подготовки у нас отпал ключевой партнёр, банк, который должен был субсидировать концерт, лишился лицензии, была масса других накладок… Но мы приложили все усилия, чтобы провести его на высоком уровне, в концертной программе принимали участие большие артисты: Юрий Розум, Александр Домогаров, Никита Владимирович Высоцкий, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Зара, Нина Шацкая, Ирина Апексимова, «Город 312», многие другие замечательные артисты, и специальным гостем к нам из Парижа прилетел Жерар Депардье, и он спел одну из песен Владимира Высоцкого, — незабываемо!

– Какие международные проекты сегодня в Вашем продюсерском портфеле?

– Активно развивается деятельность возглавляемой мною Всемирной ассоциации предпринимателей Евразии и Африки. На Ближнем востоке сейчас много заявок на сотрудничество с Россией по разным векторам, не только культурным, но и деловым. Арабский мир удивителен. Для нас во многом даже экзотичен, сказочен. Вот, например, мед. У нас мед есть, много. А там он финиковый, вкуснейший. Или как вам такое: салон красоты для верблюдов? За «кораблями пустыни» ухаживают, делают какие-то процедуры, — к верблюду вообще относятся как к священному животному, у одного из наследных принцев содержится единственная в мире, насколько мне известно, белая верблюдица, — такое вот домашнее животное, живущее в роскошном дворце.

14 февраля наша Ассоциация провела в Рас-эль-Хайме красивое культурное событие: это был музыкальный вечер с участием высокопрофессиональных артистов из России, концерт своим присутствием почтил Эмир Рас-эль-Хаймы шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими. В этом, самом северном и молодом эмирате развёрнута грандиозная программа нового строительства: высотки, большие развлекательные кварталы, казино и ультра-современный, оснащенный по последнему слову техники концертный зал, — наша Ассоциация будет участвовать в культурных проектах и знакомить население эмирата с лучшими образцами российской классической и джазовой музыкальной культуры.

– Недавно вышел в свет поэтический сборник Вашего авторства — «Энергия любви» — яркое, позитивное название, при этом сами стихотворения, по мнению первых читателей, сквозят грустью. Почему так, если Вы, конечно, согласны с такой оценкой?

– Практически во всех стихотворениях действительно есть прикосновение к границе грусти, но не пересечение этой границы. К концу каждого стихотворения все же намечается happy end или ставится вопрос, финал — открытый. Однажды мой учитель сказал мне: «Я желаю тебе любви всякой». Во многих сферах жизни процесс зачастую интересней результата, и тем более процесс создания любви как божественной энергии — он многогранен. Любовь имеет один источник — божественный. Бог дает любовь. Бог и есть любовь.

– Как создавались стихотворения?

– Эмоционально, из особого состояния, которое понятно творческому человеку: ты ждёшь или не ждёшь, оно приходит, и рождаются строки, и главное, чтобы была в этот момент в доступе ручка или карандаш и листочек бумаги. Это чудесно, когда ты успеваешь записать это состояние с тем, чтобы превратить его не просто в сюжеты из своей жизни, а в истории, которые могут разделить другие люди, почувствовав то же самое, те же эмоции, которые ты переживала и успела записать. Довольно часто я слышу от тех, кто прочел: «У меня так же».

– Ваше стихотворение «В защиту мужчин» — очень откровенное высказывание храброго человека. Что сподвигло?

– Я называю это самодостаточный слог. В моей жизни было много историй, связанных с мужчинами, я это не скрываю. На той стадии, когда женщина не готова полюбить, мужчина дает ей всё, а она этого не видит, не чувствует, не принимает, хотя бы просто из-за того, что у неё другие приоритеты в тот момент, — и женщина совершает ошибки, а потом приходит время разобраться в этих ошибках, и хорошо, если ещё не поздно.

– В защиту мужчин, чтобы обратить внимание на то, что наши властители мира, сильный пол приходят, чтобы положить к ногам любимой женщины всё, всё, что есть у него — весь его мир, а она может не заметить, и тогда возникает несовпадение. Мужчина напитывается женской энергией, и когда он любит, он любит беззаветно. Бывает и наоборот: у мужчины не сразу возникает такое отношение к любимой женщине, и она может к этому времени перегореть… из-за этих несовпадений многие истории любви не складываются, об этом пел Игорь Тальков: «Несвоевременность — вечная драма, где есть он и она…». Самыми сильными мужчинами я считаю тех, которые твердо знают: да, они любят свою единственную женщину, весь их мир принадлежит ей.

– Есть расхожая фраза — «я не разочаровываюсь в людях, потому что я не очаровываюсь» — как Вы воспринимаете это суждение?

– Я не разочаровываюсь в людях, потому что они имеют право на собственное мнение. Они проживают свою жизнь, я могу общаться с людьми или не общаться — это мой выбор, но разочарование — не мой конёк.

– Множество проектов, множество стран… что Вы ещё пока не сделали, Ирина?

– Не сняла кино. Я его делаю, это большой процесс. Фильм не конвейерный, он уникальный, полнометражный художественный фильм, который можно показывать в кинотеатрах. Большое кино на вечную тему — «Мать». Мы работаем над ним с партнёром, которого пока не имею права назвать. Кино я стараюсь сделать таким, что создаст отголосок в каждом сердце. Зритель выходит из зала другим, кино развивает — это верное слово. Человек выходит с вопросами, которые адресованы внутрь него самого, он как будто бы сам берет у себя интервью после увиденного. В каждом из нас есть понимание жизни, от абсолюта. Мы все живём со своей правдой, но есть такие темы, которые пробуждают в нас сердце, а без этого невозможно распознать истину. Кино, которое я делаю, — оно про истину, и поэтому, конечно, я подхожу к созданию фильма кропотливо и взвешено, добавив к высшему продюсерскому образованию и диплом ВГИКа по специальности продюсер кинопроизводства.

– Совсем скоро у Вас юбилей. Каковы приоритеты на будущее?

– Любовь. Кино. Музыка.

Фото: личный архив Ирины Гурницкой