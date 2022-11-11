Искусственный интеллект научился «писать» пьесы

Университет МИСИС и фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» запустили совместный проект.

Экспериментальную модель нейросети – генератор пьес «НейроСтаниславский» представили в Москве. Проект открывает новую эпоху в театральном искусстве и в сфере нейронных сетей: искусственный интеллект уже создавал музыку и картины, но впервые в России написал пьесу. Уникальный инструмент создан командой студентов из сообщества хакатонщиков ITAM Университета МИСИС в сотрудничестве с VI Фестивалем «Биеннале театрального искусства» с помощью технологий Сбера. Теперь оказаться в роли драматурга может каждый – модель нейросети доступна по ссылке https://go.itatmisis.ru/theatre.

Студенты Университета МИСИС применили прогрессивный подход, при котором искусственный интеллект не заменяет автора, но помогает создавать и совершенствовать сюжет, развивая мысли режиссера. Нейросеть обучалась на произведениях русских классиков – Островского, Чехова, Горького и других. Молодые инженеры написали алгоритм, который изучил десятки пьес и выделил из них 14 тысяч диалогов. Созданная таким образом база данных легла в основу «НейроСтаниславского».

Разработчики использовали общедоступный инструмент RuGPT-3 –трансоформенную модель для понимания русского языка, обученной специалистами SberDevices. На всех этапах разработки команду проекта консультировали профессиональные режиссеры и драматурги.

Иван Плешаков, студент НИТУ МИСИС, Machine Learning разработчик команды проекта: «Мы живем в такое время, когда важно искать новые и даже неожиданные возможности для применения искусственного интеллекта. В будущем нейронные сети способны внести огромный вклад в развитие театрального искусства, а сегодня мы делаем значительный шаг на пути к этому».

Студенты университета дообучили полученные модели нейросети, подобрали к ним гиперпараметры, используя мощности платформы полного цикла машинного обучения ML Space, и написали специальный фильтр. Благодаря последнему сгенерированный текст получается более «чистым». Иногда нейросеть ошибается – выдает лишние символы, пробелы и прочее, и он нивелирует эту проблему.

Проект прошел первый опыт внедрения в театральную практику: с помощью искусственного интеллекта режиссер Ярослав Шевалдов написал фрагмент пьесы об основателях Художественного театра, великих реформаторах сценического искусства К.С. Станиславском и В.И. Немировичем-Данченко. В отрывке речь идет об их исторической встрече в московском ресторане «Славянский базар» 1897 г., навсегда изменившей траекторию движения мирового театра. Источником послужила знаменитая книга Станиславского «Моя жизнь в искусстве».

По полученному тексту режиссером поставлен короткий спектакль. Эскиз представили артисты театра «Ведогонь» в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Репертуарный театр в контексте ХХI века» 10 ноября 2022 года в РГГУ. Событие состоялось в рамках VI Фестиваля «Биеннале театрального искусства».

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