«Они потрясли мир. Михаил Евдокимов. От судьбы не уйдешь

Михаил Евдокимов — один из самых любимых артистов. Его образ простого русского мужика до сих пор обожают зрители. В 90-е годы популярность юмориста била все рекорды. В каждом городе концерты Евдокимова собирали аншлаги. Но эстрадного признания ему было мало. Артист искренне верил, что может реально изменить жизнь людей к лучшему. Неожиданно для всех решил: шутки в сторону! И пошел в большую политику. Он победил на выборах губернатора Алтайского края, но тогда не подозревал, что совершил роковую ошибку.

На Алтае Михаил Сергеевич был не просто своим, а по-настоящему родным для всех местных жителей. Его обожали за то, что он из народа, деревенский. Будущий артист стал четвертым ребенком в семье, позже появились на свет еще трое. Жили в тесноте, но не голодали – спасали лес и огород. С 13 лет подросток уже трудился наравне с мужчинами. Рослый и крепкий юноша приносил начальству для оформления документы своего старшего брата.

Он грезил о карьере артиста и сразу после школы поступил в Барнаульское культпросветучилище — на отделение балалаечников. Но быстро понял: надо на всякий случай овладеть и серьезной профессией. Окончил курсы шлифовщиков, работал на Алтайском моторном заводе, вытачивал детали. А потом получил повестку и ушел в армию. Попал в стройбат под Нижним Тагилом. Именно во время службы Михаил встретил свою будущую жену Галину. В то время у девушки уже был ухажер, но Михаил покорил возлюбленную песнями под гитару и кулинарными талантами. Молодые люди поженились и уже вместе решились на рискованный шаг – покорять Москву! В столице снова пришлось все начинать заново.

Впервые Евдокимов появился на экране в 1984 году в «Голубом огоньке». А дальше — стремительный взлет. Артиста пригласили в передачу «Вокруг смеха». Именно тогда он представил свой номер «После бани», который стал главным хитом юмориста на десятилетия.

В 1987 году у Галины и Михаила родилась долгожданная дочь Анна. Супруги были уверены, что брак — навсегда, а их любви ничто не сможет помешать. Но очень скоро глава семейства снова влюбился. Подробности всех романов на стороне открылись уже после смерти Евдокимова. Тогда между женщинами артиста развернулась настоящая война за наследство.

Близкие и друзья уверены: гибель Евдокимова не была случайной. Уж слишком много странностей в аварии с участием его бронированного автомобиля.