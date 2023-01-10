«Они потрясли мир. Никита Джигурда и Марина Анисина. Любовь вопреки»

Никита Джигурда и Марина Анисина – одна из самых экстравагантных пар российского шоу-бизнеса. Когда их роман только начинался, многие считали его пиаром. Люди не могли поверить, что олимпийская чемпионка с безупречной репутацией всерьез увлеклась скандальным артистом.

Со временем стало ясно – эти двое нашли друг друга. После свадьбы они начали шокировать народ уже вместе. Страстные объятия на публике, откровенные фотосессии.

Их история начиналась на съемках одного телешоу. Марине предстояло научить Никиту кататься на коньках. Джигурда уверяет, что сразу почувствовал ту самую химию и решил во что бы то ни стало покорить рыжеволосую красотку. Следовал за ней повсюду, осыпал цветами и подарками. На тот момент жена Джигурды ждала второго ребенка.

Артист был совершенно не похож на предыдущих ухажеров фигуристки. Её внимания добивался даже князь Монако Альбер. Больше всех была шокирована мама Марины. Она была уверена, что экстравагантный актер принесет дочери одни неприятности и заставит страдать.

Через год после первой встречи на льду Анисина и Джигурда сыграли свадьбу. Спустя восемь лет пара объявила о разводе. Расставание было таким же бурным и страстным, как и вся их семейная жизнь. Марина обвиняла Никиту в неадекватности и рукоприкладстве. Джигурда в ответ назвал жену алкоголичкой. Любящие супруги в один момент превратились во врагов. Бракоразводный процесс совпал с громким делом о смерти Людмилы Браташ. Несколько лет Джигурда пытался доказать в суде подлинность завещания бизнес-вумен на его имя и свою непричастность к её гибели.

Трудности снова сплотили супругов. Актер признался, что никогда не переставал любить фигуристку. Правда, это не мешало ему проводить время в компании других женщин. И даже вторая свадьба не изменила поведения актера. Недавно одна из подруг Джигурды открыто рассказала о свиданиях с ним и заявила, что их связывают романтические отношения. Марина часто говорила, что доверяет мужу и не ревнует. Но видеть, как он целует других женщин и заходит все дальше и дальше, ей надоело...

С чего начиналась история любви Джигурды и Анисиной? Правда, что ради фигуристки актер ушел от беременной жены? Как он испугал спортсменку в их первую ночь? Какие на самом деле цели он преследовал в романе с олимпийской чемпионкой? Как Никита переживал развод с фигуристкой и почему он оказался на больничной койке? Неужели артист действительно изменяет Анисиной? С кем он страстно целовался в московском ресторане? Был ли у него роман с Анастасией Волочковой? И почему Джигурда не хочет переезжать к семье во Францию?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Никита Джигурда и Марина Анисина. Любовь вопреки» в пятницу, 13 января, в 00:10 на Пятом канале.

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