Новогодние традиции семьи Ивановых

Есть у нас в России традиция — ждать Новый год. Все, от мала до велика, с приходом зимы мечтают о чуде, загадывают сокровенные желания, пишут письма Дедушке Морозу и в предвкушении замирают под бой курантов.



А как встреча Нового года происходит в семье удивительной женщины, счастливой жены и мамы 5 детей Наталии Ивановой, вы узнаете из нашей статьи. За жизнью Наталии и её творчеством мы наблюдаем уже давно и попросили её рассказать о семейных традициях семьи Ивановых в эксклюзивном интервью для наших читателей.

– Наталия, расскажите, как в вашей семье начинается подготовка к Новому году и когда вы наряжаете ёлку?

– Уже с середины ноября мы проверяем гирлянды для уличного освещения. Вместо того, что пришло в негодность, всегда заказываем новое. Ну и по традиции дети всегда выбирают что-то ещё, что им особенно нравится. Маркетплейсы в этом сезоне очень радуют ассортиментом новогодней атрибутики. Поэтому проблем с иллюминацией у нас не возникло, и уже в конце ноября территория около дома выглядела по-зимнему сказочно.

Ёлки мы тоже всегда заказываем заранее. Последние несколько лет сотрудничаем с одной и той же компанией. Удобный сервис, широкий ассортимент шикарных пихт и елей. Быстрая доставка и, при необходимости, оперативная замена.

Зелёных красавиц мы наряжаем в середине декабря приблизительно 15-17 числа. Дома мы наряжаем пихту, а на улице — высокую ель.

– А есть ли в вашей семье традиция ежегодно обновлять и ёлочные игрушки? И если да, то где вы их покупаете: есть любимое место или это спонтанный процесс?

– Такая традиция в нашей семье тоже есть. Ориентируясь на символ приходящего года, мы всегда покупаем несколько новых игрушек с его изображением. В этом году предпочтение отдали зайкам и кроликам.

Очень любим ходить за игрушками в «Художественные промыслы» на Большой Покровской. Это в Нижнем Новгороде. Местные жители очень хорошо знают этот магазин. Особенно нам нравятся эксклюзивные ёлочные игрушки от нижегородской компании «Ариель». Их оригинальные елочные украшения, известные во всем мире.

В нашем доме всегда светло и ярко от новогодних огней. Обожаю праздничную иллюминацию. Муж смеётся, говорит, что я больше детей радуюсь огонькам и фонарикам. А мне так нравится сидеть вечером под мерцающими огнями гирлянд, пить чай с бергамотом, корочками апельсина и грейпфрута — это так по-семейному, по-домашнему уютно, сказочно. Вот такие наши зимние традиции.

– А что ещё любите обновлять перед Новым годом?

– Вообще, люблю к Новому году обновлять скатерть, посуду, но, правда, не каждый год. В этом сезоне особенно хочется новенького, потому что мы никуда не улетели, а сразу после новогодних праздников мы ждём наше маленькое долгожданное новорождённое чудо.

– Ваша семья из тех, кто любит отправиться на Новый год в тёплые страны?

– Последние три года мы всей семьёй улетали на Мальдивы числа с 27 декабря и возвращались только к середине января. Но на этот раз всё по-другому! Мы встречаем Новый год дома. Детки ждут появления на свет сестрёнки или братишки. В эту беременность мы с мужем решили не узнавать заранее пол ребёночка, поэтому вся семья в трепетном ожидании — осталось совсем чуть-чуть.

– Держим за Вас кулачки! Но вернёмся к новогодним традициям. Верят ли ваши дети в Деда Мороза? Может, пишут ему письма? Есть ли у Вас традиция дарить какие-то особенные подарки друзьям? А пишите ли Вы сами новогодние письма?

– Конечно верят! Младшие дети продолжают писать письма Деду Морозу, а я с нетерпением их жду.

Они рассказывают про свои достижения за год, хвалят себя, рисуют рисунки и пишут то, что бы им хотелось получить от Дедушки.

Дети у нас скромные, неизбалованные. Ростислав и Катя — наши старшие, на летних каникулах работали, и точно знают, как непросто достаются деньги. В целом дети осознают, что любая вещь должна приносить пользу для чего-то определённого, лучше всего для учёбы, поэтому чего-то сверхъестественного не просят.

Что касается непосредственно новогодней ночи, по традиции мы обязательно приглашаем поющих Деда Мороза со Снегурочкой, желательно, с живым инструментом: гитарой или баяном.

В этот год особенно их ждём, правда, как поётся в моей «Новогодней» песне, «Каждый год не знаю, как же все успеть мне?» В этот раз нам ещё нужно 31 декабря успеть в консерваторию на вечерний праздничный концерт, куда идём всей семьёй.

В качестве необычных подарков у меня есть собственная традиция — я заказываю печать ярких качественных календарей от Наталии Ивановой. Это такой подарок от меня лично, который не стыдно дарить ни друзьям, ни знакомыми, ни поклонникам.

Ещё я люблю покупать новогодние сувенирчики, перед боем курантов у каждого на столе лежит что-то интересное. Всегда к Новому году заказываю у портнихи новое платье, девочки подбирают готовые наряды, мальчики в этом плане не заморачиваются. Всегда делаем семейное фото за несколько часов до приближения Нового года.

31 декабря вечером я обязательно пишу письмо со всеми желаниями на следующий год, многие из них исполняются. Это тоже отдельная традиция — перечитывать письмо прошлого года. Очень волнительно ровно через год открыть своё послание и осознать, что желания из него сбылись, и нет ничего невозможного!

Ещё под Новый год я всегда покупаю тёплые носочки с новогодней или зимней тематикой, обновляю пледы, аромадиффузоры. Цитрусовые или ванильные запахи холодными зимними вечерами дают спокойствие и расслабление. Мы же все на очень высоком эмоциональном уровне к концу года.



– А что с новогодним столом? Без чего не представляете встречу Нового года?

– Кулинарная составляющая новогоднего стола, у нас, как и у многих в нашей стране, тоже традиционная! Наш любимый холодец, оливье с колбасой для детей и с говядиной для взрослых, селёдка под шубой с обязательно хорошо промазанными майонезом слоями. Кстати, наш майонез от нижегородского масложирокомбината — это просто космос! Самый вкусный майонез на земле, и если я не ошибаюсь, то конкуренты не знают рецепт приготовления.

Мандарины мы начинаем покупать за месяц до праздника, а корочки используем в чай или компот. Кстати, моя прабабушка любила высушивать корочки, а потом просто заливала кипятком и пила вместо чая. Удивительная была женщина, прожила до 91 года! Соблюдала режим, питалась по времени и никогда ничего не оставляла на тарелке. Считала, что еда оставленная на тарелке — это её здоровье.

Нашей семье никогда не бывает скучно. Мы невероятные затейники и всегда с пользой проводим время! Где бы мы ни были, куда бы нас не забрасывали дела и работа, в Новый год и январские праздники, мы всегда собираемся вместе. Дети очень любят советские фильмы и песни того времени и мы часто их пересматриваем всей семьёй.

Я желаю всем любви, доброты, надежды, и пусть все ваши мечты обязательно исполнятся.

С Новым годом!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.